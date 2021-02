Mass Effect Legendary Edition: Vergleichsvideo zeigt die grafischen Verbesserungen

Ergänzend zur offiziellen Ankündigung der "Mass Effect: Legendary Edition" tauchte nun ein mehrminütiges Vergleichsvideo auf. In diesem werden die Spielszenen aus dem Trailer mit denen aus dem Original verglichen.

Die "Mass Effect: Legendary Edition" erscheint im Mai 2021.

In dieser Woche kündigten Electronic Arts und die Entwickler von BioWare die Arbeiten an der „Mass Effect: Legendary Edition“ auch offiziell an.

Die Remastered-Sammlung umfasst technisch überarbeitete Versionen der ursprünglichen „Mass Effect“-Trilogie sowie mehr als 40 Download-Inhalte. Nach der offiziellen Ankündigung der „Mass Effect: Legendary Edition“ machte sich ein Nutzer die Mühe, die im Enthüllungs-Trailer zu sehenden Szenen mit denen aus den originalen Titeln zu vergleichen. Das entsprechende Video haben wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht eingebunden.

4K, 60FPS und kürzere Ladezeiten

Zu den technischen Verbesserungen, die auf dem PC, der Xbox One sowie der PlayStation 4 geboten werden, gehören unter anderem eine Darstellung in 4K und flüssigen 60 Bildern die Sekunde. Darüber hinaus wurden die mitunter ausufernden Ladezeiten der originalen „Mass Effect“-Titel deutlich reduziert. Abgesehen vom Multiplayer von „Mass Effect 3“ sowie dem „Pinnacle Station“-DLC, bei dem der originale Quellcode verloren ging, sind alle Inhalte der „Mass Effect“-Trilogie an Bord.

Die „Mass Effect: Legendary Edition“ wird am 14. Mai 2021 erscheinen. Wie es im Rahmen der offiziellen Ankündigung hieß, unterstützt die Remastered-Sammlung die Abwärtskompatibilität der PlayStation 5 sowie der Xbox Series X/S und kann auf den neuen Konsolen mit einer leicht verbesserten Performance genossen werden.

Ein echtes Next-Gen-Upgrade zur „Mass Effect: Legendary Edition“ ist derzeit aber nicht geplant.

