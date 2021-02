Destruction AllStars: Neues Double XP-Wochenende startet am Nachmittag

"Destruction AllStars" erschien exklusiv für die PS5.

Mit „Destruction AllStars“ erschien das neueste Werk aus dem Hause Lucid Games exklusiv für die PlayStation 5 und kann aktuell ohne zusätzliche Kosten über PlayStation Plus herunterladen werden.

Um euch an diesem Wochenende dazu zu motivieren, die Arenen von „Destruction AllStars“ unsicher zu machen, startet am heutigen Freitag um 16 Uhr unserer Zeit ein neues Double XP-Wochenende. In diesem wird es euch ermöglicht, die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkten abzustauben und so entsprechend schneller im Rang aufzusteigen. Dadurch lassen sich schneller AllStar-Coins sammeln und neue kosmetische Inhalte freischalten.

Update 1.2.3 steht bereit

Im Laufe dieser Woche wurde „Destruction AllStars“ bereits mit einem neuen Update bedacht, das das Action-Rennspiel auf die Version 1.2.3 hob. Im Rahmen des frisch veröffentlichten Updates wurde die Zeit für den wöchentlichen Reset auf Mittwoch 16 Uhr festgelegt. Darüber hinaus wurden die XP-Belohnungen für tägliche Herausforderungen von 3.000 auf 25.000 erhöht.

Eine weitere Neuerung betrifft die wöchentlichen Herausforderungen. Schließt ihr diese erfolgreich ab, warten nun AllStar-Coins anstatt von Erfahrungspunkten. Was das Update 1.2.3 sonst noch zu bieten hat, verraten wir euch hier.

Earn Double XP this weekend in Destruction AllStars! ✨ Receive AllStar Coins as you rank up and use them to unlock unique cosmetics for your AllStars. Starting Friday 12th February at 3pm UTC! 🎉 pic.twitter.com/nTZOFZAUbF — Lucid Games (@LucidGamesLtd) February 11, 2021

