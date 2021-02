Marvel’s Avengers: Hawkeye-DLC und PS5-Version datiert – Trailer

"Marvel's Avengers" erscheint auch für die PS5.

Ursprünglich sollten der „Operation Hawkeye: Future Imperfect“-DLC und die PS5- beziehungsweise Xbox Series X/S-Umsetzungen von „Marvel’s Avengers“ bereits im vergangenen Jahr das Licht der Welt erblicken.

Im Rahmen einer aktuellen Ankündigung gaben Crystal Dynamics und Square Enix bekannt, dass „Operation Hawkeye: Future Imperfect“ am 18. März 2021 veröffentlicht und euch die Möglichkeit bieten wird, in die Rolle von Hawkeye zu schlüpfen und die Geschichte des Charakters zu erleben. Zu seinen Stärken gehören die einzigartigen Pfeile, mit denen Hawkeye seine Widersacher in die Schranken weist und sich im Kampf zu einer nicht zu unterschätzenden Hilfe entwickelt.

Das wird auf den neuen Konsolen geboten

Ebenfalls am 18. März 2021 werden die im letzten Jahr angekündigten Umsetzungen für die neuen Konsolen erscheinen. Wer „Marvel’s Avengers“ bereits für die PlayStation 4 oder die Xbox One sein Eigen nennen sollte, kann die entsprechenden Upgrades für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S kostenlos herunterladen. Sowohl auf den Xbox-Systemen als auch den PlayStation-Plattformen wird innerhalb der jeweiligen Konsolen-Generation das Crossplay-Feature unterstützt.

Zum Thema: Marvel’s Avengers: Update 1.42. mit zahlreichen Verbesserungen steht bereit – Changelog

Zu den technischen Verbesserungen, die auf der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox Series X geboten werden, gehören kürzere Ladezeiten, eine verbesserte Grafik, eine höhere Framerate, eine verbesserte Zerstörung und viele weitere Optimierungen. Hinzukommen die Möglichkeit, seine Fortschritte auf die neuen Plattformen zu übertragen, sowie eine Unterstützung des haptischen Feedbacks des DualSense-Controllers.

Anbei ein neuer Gameplay-Trailer zur New-Gen-Fassung von „Marvel’s Avengers“ sowie ein Video, in dem etwas näher auf Hawkeye eingegangen wird.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Marvel’s Avengers