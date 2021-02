Returnal: Trailer stellt den Planeten Atropos vor

Housemarque entführt euch im April in ein neues Abenteuer.

Sony und Housemarque haben zum PS5-exklusiven Third-Person-Actionspiel „Returnal“ einen neuen Trailer veröffentlicht. In den Fokus des Clips rückt der feindselige Planet Atropos, der euch in eine alptraumhafte Zeitschleife aus Tod und Wiedergeburt versetzen soll. Im Spielverlauf bedeutet das: Beißt ihr ins virtuelle Gras, verändert sich jedes Mal die prozedural generierte Spielwelt.

Erhöhter Widerspielwert

In „Returnal“ schlüpft ihr in die Rolle der Astra-Scout-Astronautin Selene und taucht im Verlauf der Handlung tief in ihre Psyche ein. Nach einem Absturz, der sie auf den Planeten Atropos versetzt, wird die Protagonistin nach jedem Tod an einen Punkt kurz vor dem Absturz zurückgeschleudert. Nicht nur die sichtbare Umgebung ändert sich dabei. Auch das auffindbare Arsenal an Waffen und Ausrüstung wird einer Änderung unterzogen.

Gemeinsam mit Selene erkundet ihr unter anderem die überwucherten Ruinen in einem gefährlichen Wald, die verfallene Zitadelle mit alter Alien-Technologie sowie das rote Ödland, eine riesige Wüste, deren Berggipfel seltsame Energiesignale ausströmt. Dabei kommt ihr der mysteriösen Zeitschleife Stück für Stück näher.

„Das Roguelike-Gameplay mit herausfordernden und actionreichen Schlachten mischt sich dabei mit spannender Erkundung, Plattformer-Elementen und einer Vielzahl an individuellen Anpassungsmöglichkeiten. Jeder Durchlauf ist anders und jede Entscheidung muss abgewägt werden, um permanente Fortschritte zu erzielen, was schnell zu einem belohnenden ‚Nur noch eine Runde‘-Gefühl führt“, so Sony in der heutigen Pressemeldung.

Etwas Geduld müsst ihr noch aufbringen. „Returnal“ ist ab dem 30. April 2021 für die PS5 erhältlich. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht. Nachfolgend der anfangs erwähnte Trailer:

