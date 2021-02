State of Play: Neue Episode angekündigt – Spiele für PS4 und PS5 im Fokus

Sony hat die nächste "State of Play"-Episode angekündigt. Am Donnerstagabend möchte das Unternehmen zehn Spiele vorstellen, die sich für die PS4 und PS5 in Arbeit befinden. Neuigkeiten zur Hardware solltet ihr nicht erwarten.

Am Donnerstag wird eine neue "State of Play"-Ausgabe ausgestrahlt.

Sony scheint für die laufende Woche große Pläne zu haben. Gestern erfolgte völlig überraschend die Ankündigung von PlayStation VR 2.0. Gleiches gilt für die Fortsetzung der „Play at Home“-Initiative und die Veröffentlichung weiterer PlayStation-Spiele auf dem PC.

Neue State of Play am Donnerstag

Wann? Donnerstag, 25. Februar 2021

Donnerstag, 25. Februar 2021 Welche Uhrzeit? Ab 23:00 Uhr MEZ

Ab 23:00 Uhr MEZ Wo? Ausstrahlung auf Twitch und YouTube

Zudem erfolgte in der vergangenen Nacht die Ankündigung einer neuen „State of Play“-Episode. Im Zuge der Show möchte Sony Neuigkeiten verkünden und dabei Einblicke in zehn Spiele gewähren, die für PS4 und PS5 erscheinen werden. Versprochen werden Neuankündigungen sowie Informationen zu einigen der Third-Party- und Indie-Titel, die bereits im Rahmen der PS5-Präsentation im Juni zu sehen waren.

Etwas Zeit müsst ihr mitbringen. Denn laut Sony hat die neue „State of Play“-Ausgabe eine Länge von nicht weniger als 30 Minuten. „Wir sind schon wahnsinnig gespannt auf eure Meinungen. Und nur ein kurzer Hinweis: Es wird in dieser Show keine Neuigkeiten zu PlayStation-Hardware oder geschäftsorientierten Themen geben. Wir konzentrieren uns ganz allein auf großartige Spiele, die in den kommenden Monaten erscheinen.“

Das heißt, zum gestern angekündigten PlayStation VR 2.0 werdet ihr offenbar keine weiteren Details erfahren. Ohnehin lässt die Veröffentlichung der Hardware mindestens bis in das kommende Jahr auf sich warten. Nach wie vor ist Sony bestrebt, die Nachfrage nach der PS5 zu bedienen, was bisher nicht vollständig möglich war. Das Unternehmen gab gestern bekannt, dass weiter Anstrengungen in die Produktion investiert werden.

Welche Spiele Sony im Zuge der neuen „State of Play“-Ausgabe vorstellen möchte, ist noch offen. Fest steht aber: Wir werden euch am morgigen Donnerstag nochmals an die bevorstehende Show erinnern.

Welche Games möchtet ihr am Donnerstagabend während des Sony-Streams sehen? Im Kommentarbereich könnt ihr es uns wissen lassen.

