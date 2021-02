PS5 kaufen: Sony verspricht unermüdliche Steigerung der Produktion

Die PS5 legte in Bezug auf die Verkaufszahlen einen erfolgreichen Launch hin. Doch längst nicht alle Interessenten kommen aufgrund der Knappheit in den Genuss der neuen Sony-Konsole. Dabei handelt es sich um eine Situation, der sich Sonys Jim Ryan in einem Interview annahm.

4,5 Millionen PS5-Konsolen wurden bis Ende 2020 verkauft.

Die PS5 kam im vergangenen November auf den Markt. Doch auch drei Monate nach dem Launch übersteigt die Nachfrage die verfügbare Menge um Längen. Ungeduldig warten unzählige Spieler auf die Möglichkeit, die Konsole ihrer Wahl zu bestellen. Doch in den meisten Fällen kommen ihnen andere Kunden oder Scalper zuvor.

Sony arbeitet so hart es geht

Es ist nicht damit zu rechnen, dass sich die Liefersituation in den kommenden Monaten deutlich verbessern wird. Dabei handelt es sich um eine Problematik, die im heutigen GQ-Interview mit Sonys Jim Ryan angesprochen wurde. Das Oberhaupt von Sony Interactive Entertainment nutzte zunächst die Gelegenheit, um sich bei den Spielern zu entschuldigen. Es folgte das Versprechen, dass Sony so hart wie möglich an Nachschub arbeitet.

„Ich kann nur sagen, dass wir so hart arbeiten, wie wir nur können“, so Ryan, der im weiteren Verlauf auf die 4,5 Millionen bis Ende Dezember verkauften PS5-Konsolen verwies. „Das ist mehr als wir 2013 an PS4s verkauft hatten. Und das war der Höhepunkt der PlayStation-Generation. Bei allem, was im letzten Jahr passiert ist, haben wir das Gefühl, dass das ziemlich anständig war.“

Laut Ryan besitzen rund 25 Prozent der PS5-Käufer keine PS4. Und die Hälfte davon sei neu im PlayStation Network. „Es ist also wirklich schön, dass wir in der Lage sind, Leute von außerhalb zu gewinnen“, so Ryan weiter. Er wisse aber auch, „dass es Leute gibt, die eine PS5 wollten und keine finden“ konnten. Das tue Sony sehr leid und man sei „natürlich dankbar, dass die Nachfrage so stark ist“.

Schwierigkeiten auf dem Halbleitermarkt

Im Interview ging Ryan auch auf die Lieferschwierigkeiten innerhalb der Produktionskette ein. Betroffen sei nicht nur die Konsolenherstellung: „Offensichtlich werden bei einer Pandemie die Lieferketten etwas komplizierter als es normalerweise der Fall wäre. Ein sehr sichtbares Beispiel sind die Schwierigkeiten auf dem Halbleitermarkt. Ob Autos, Smartphones, PCs oder Spielkonsolen, die Probleme in all diesen Bereichen sind sehr gut dokumentiert.“

Hinzu kamen andere Faktoren, wie der veränderte Vertrieb und die sehr hohe Nachfrage nach der PS5: „Wir mussten zu einem Vertriebsmodell übergehen, das komplett online ist. Und das ist etwas, das wir vorher nie tun mussten. Und schließlich ist da noch die große Nachfrage nach der PlayStation 5. Also, wisst ihr, all diese Dinge kamen irgendwie zusammen.“

Allerdings ist Ryan guter Hoffnung, dass sich die Situation bald ändern wird. „Wir arbeiten wie immer, aber mit neuer Kraft und Energie nach Weihnachten. Um die Versorgung zu verbessern, wird sie [die Produktion] mit jedem Monat steigen. Und die Situation wird sich hoffentlich ziemlich schnell verbessern. Wir haben unermüdlich versucht, die Produktion zu steigern. Und mehr kann ich wirklich nicht sagen“, so seine abschließenden Worte.

Related Posts

Die PS5 kam im November 2020 in zwei Editions auf den Markt, darunter das Standardmodell für rund 500 Euro und die Digital Edition ohne Disk-Laufwerk für rund 400 Euro. Und während die Konsolen weit von einer ausreichenden Verfügbarkeit entfernt sind, bereitet sich Sony bereits auf die nächste Hardware vor: Heute wurde PlayStation VR 2.0 angekündigt.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5