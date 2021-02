Call of Duty Black Ops Cold War: Zweite Season gestartet und Downloadgrößen

Die zweite Saison von "Call of Duty: Black Ops Cold War" und "Call of Duty: Warzone" ging an den Start. Außerdem erwarten euch ein Free-Weekend und ein Double-XP-Event.

In "Call of Duty Black Ops Cold War" könnt ihr euch in die zweite Season stürzen.

Activision, Treyarch und Raven Software machen darauf aufmerksam, dass in „Call of Duty: Black Ops Cold War“ und „Call of Duty: Warzone“ die zweite Season gestartet wurde. Für alle Spieler, die sich in die neuen Herausforderungen stürzen möchten, steht das entsprechende Update zum Download bereit. Die Downloadgrößen gibt Activision wie folgt an:

Black Ops Cold War Update

PS5: 18.0 GB

18.0 GB PS4: 10.5 GB

10.5 GB Xbox One Series X / Xbox One Series S: 26.5 GB

26.5 GB Xbox One: 15.3 GB

15.3 GB PC: 13.7 GB

Warzone Update

PS5: 17.0 GB

17.0 GB PS4: 17.0 GB

17.0 GB Xbox One Series X / Xbox One Series S: 17.9 GB

17.9 GB Xbox One: 17.9 GB

17.9 GB PC: 16.9 GB (nur Warzone) / 20.8 GB (Warzone und Modern Warfare)

Free Weekend und Double XP

Zum Umfang von Season 2 zählen unter anderem kostenlose Inhalte. Als Beispiele können die neue Zombies-Erfahrung, sechs Waffen, vier neue Karten und die neuen Orte in Verdansk genannt werden. Falls ihr euch durch alle Inhalte wühlen möchtet: Auf der offiziellen Seite der „Call of Duty“-Reihe erwartet euch eine Komplettübersicht

Passend zum Start der zweiten Saison von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ können Teile der Multiplayer- und Zombies-Modi kostenlos gespielt werden. Dazu zählen unter anderem Outbreak, Onslaught (nur PlayStation), Apocalypse 24/7 und Gun Game. Details zu den unterstützten Modi findet ihr auf der offiziellen Seite der „Call of Duty“-Reihe.

Das Free Weekend läuft vom 25. Februar 2021 um 19 Uhr bis zum 4. März 2021 um 19 Uhr. Darüber hinaus findet vom 26. Februar 2021 um 19 Uhr bis zum 1. März 2021 um 19 Uhr ein Double-XP- und Double-Weapon-XP-Event statt. Die zusätzlichen Punkte können sowohl in „Call of Duty: Black Ops Cold War“ als auch in „Call of Duty: Warzone“ gesammelt werden.

Weitere Details zu „Call of Duty Black Ops Cold War“ und zur zweiten Season halten wir in unserer Themen-Übersicht für euch bereit.

