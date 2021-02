Mass Effect: Hinweise auf eine TV-Serie oder einen Film zum Sci-Fi-Abenteuer?

Aktuell macht das Gerücht die Runde, dass an einer TV-Serie oder einem Film zu "Mass Effect" gearbeitet werden könnte. Ins Rollen gebrachten wurden die Spekulationen vom Schauspieler Henry Cavill.

"Mass Effect": TV-Serie oder ein Film in Arbeit?

In den vergangenen Wochen durften sich die Fans der „Mass Effect“-Serie gleich über mehrere Neuankündigungen freuen.

So wurden nicht nur die Arbeiten an der „Mass Effect: Legendary Edition“, die technisch aufpolierte Fassungen der ursprünglichen Trilogie umfasst, bestätigt. Darüber hinaus wurde bekannt gegeben, dass sich auch ein komplett neues „Mass Effect“-Abenteuer bei BioWare in Entwicklung befindet. Dabei könnte es aktuellen Berichten zufolge allerdings nicht bleiben.

Henry Cavill als Commander Shepard?

Stattdessen erreichte uns heute das Gerücht, dass hinter den Kulissen an einer TV-Serie oder einem Film zu „Mass Effect“ gearbeitet werden könnte. Den vermeintlich entscheidenden Hinweis könnte der Schauspieler Henry Cavill geliefert haben, der zuletzt als Geralt von Riva in der Netflix-Serie zu „The Witcher“ zu sehen war. Auf seinem Instagram-Account zeigt Cavill einen Ausdruck des Wikipedia-Artikels zu „Mass Effect 3“.

Zu sehen sind Begriffe wie „Cerberus“, „Reaper“, „Geth“ und „Tali’Zorah“, mit denen Fans der „Mass Effect“-Reihe definitiv vertraut sein dürften. Das besagte Foto kommentiert Cavill wie folgt: „Geheimes Projekt? Oder nur eine Handvoll Papier mit zufälligen Wörtern darauf… Ich schätze, ihr müsst abwarten und sehen. Frohen Hump Day an euch alle.“

Da eine offizielle Ankündigung bisher noch auf sich warten lässt, bleibt abzuwarten, was es mit dem vermeintlichen Teaser von Cavill im Detail auf sich hat.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Henry Cavill (@henrycavill)

