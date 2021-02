Samurai Warriors 5: Mit Termin und Trailer für PS4 angekündigt

"Samurai Warriors 5" soll im Sommer für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC (Steam) den Markt erreichen. Während der Termin noch aussteht, kann ein Blick auf den ersten Trailer geworfen werden.

Irgendwann im Sommer geht es los.

Update: Koei Tecmo Games und Omega Force ließen heute den Termin folgen. Demnach wird „Samurai Warriors 5“ in Europa am 27. Juli 2021 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC (Steam) auf den Markt gebracht.

Meldung vom 18. Februar 2021: Der Publisher Koei Tecmo Games und der Entwickler Omega Force haben mit „Samurai Warriors 5“ ein neues Spiel der Serie angekündigt. Erscheinen soll es im Sommer für die Konsolen PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch sowie für den PC (via Steam). Ein Release-Termin wurde bislang nicht genannt. Allerdings könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen einen ersten Trailer anschauen, der im Rahmen der neusten Nintendo Direct enthüllt wurde.

Die Macher versprechen mit „Samurai Warriors 5“ eine packende Action in einem historischen Setting. Die Handlung spielt nach dem Ōnin-Krieg während des goldenen Zeitalters der Sengoku-Ära. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen zwei der berühmtesten Kommandanten dieser Ära: Nobunaga Oda und Mitsuhide Akechi.

„Wähle aus einer Reihe von neuen und bekannten Charakteren und setze neue Fähigkeiten ein, um die sich ständig weiter entwickelnden gegnerischen Armeen zu besiegen. Erlebe in Samurai Warriors 5 elektrisierende Musou-Action wie nie zuvor“, so die Entwickler während der heutigen Ankündigung. Im Zuge der Enthüllung gaben die Macher außerdem die folgenden Informationen heraus:

„Samurai Warriors 5“ ist ein frisches Re-Imagination der Franchise, mit einer komplett neuen Storyline, überarbeiteten Charakterdesigns und einer stilvollen neuen visuellen Präsentation.

Als Neuanfang der „Samurai Warriors“-Erfahrung entführt der Titel die Spieler in die Sengoku-Periode und rückt die Charaktere Nobunaga Oda und Mitsuhide Akechi ins Rampenlicht. Aber was steckt hinter dem elektrisierenden Samurai-Geplänkel?

Weitere Details gibt es in monatlichen „Samurai Warriors 5“-Livestreams, die am 25. Februar 2021 starten und bis zur Veröffentlichung des Spiels im Sommer regelmäßige Updates bieten.

Nachfolgend könnt ihr euch den anfangs erwähnten Trailer zu „Samurai Warriors 5“ anschauen.

