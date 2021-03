Final Fantasy VII Remake Intergrade: Frische Details zu Yuffies Episode

"Final Fantasy VII Remake Intergrade" erschein im Juni für die PS5.

Nach den Gerüchten der letzten Monate wurde „Final Fantasy VII Remake Intergrade“ in der vergangenen Woche offiziell für die PlayStation 5 angekündigt.

Neben technischen Verbesserungen wie der Unterstützung von 4K und 60FPS sind auch exklusive Inhalte in Form einer Episode an Bord, in der ihr die Kontrolle über den jungen Ninja Yuffie übernehmt. Zur Yuffie-Epsiode nannte Square Enix nun weitere Details und gab bekannt, dass Yuffie sowohl auf Nah- als auch auf Fernkämpfe spezialisiert ist und entsprechend vielseitig eingesetzt werden kann.

Yuffie unterscheidet sich von den anderen Charakteren

Im Kampf vertraut Yuffie laut offiziellen Angaben auf eine Kombination, bestehend aus ihren Shurikens auf der einen und ihrer Ninjutsu-Fähigkeiten auf der anderen Seite, und hebt sich dadurch spielerisch komplett von den anderen Charakteren ab. Mit ihren einzigartigen Fertigkeiten kann Yuffie „Shinra-Boxen“ zerstören und Mechaniken oder Schalter aus der Ferne aktivieren. Die Yuffie-Episode setzt sich aus zwei Kapiteln zusammen und ermöglicht euch einen alternativen Blick auf die Geschichte von „Final Fantasy VII“.

„Im Final Fantasy VII Remake wurde oft erwähnt, dass ein Avalanche-Team, das sich von der Avalanche-Gruppe um Barrett und den anderen unterscheidet, aktiv war“, so Game-Director Tetsuya Nomura. „Mit anderen Worten, die Geschichte ist, dass während Cloud und Barrett aktiv waren, Yuffie und andere auch aktiv waren. Sonon ist Mitglied von Avalanche und wird dieses Mal als Yuffies Partner aktiv sein.“

„Final Fantasy VII Remake Intergrade“ erscheint am 10. Juni 2021 für die PlayStation 5.

