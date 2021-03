GTA 5 Online: Belohnungen für Lamar- und Attentatsmissionen, Waffenrabatte und mehr

In "GTA 5 Online" ging die nächste Eventwoche an den Start. Einmal mehr erwarten euch doppelte Belohnungen und Rabatte. Auch ein Preisfahrzeug kann in euren Besitz wandern.

In dieser Woche könnt ihr wieder ein schickes Gefährt gewinnen.

In dieser Woche erwarten euch in „GTA 5 Online“ doppelte GTA$ & RP sowohl in Lamar-Missionen, Attentatsmissionen, Verwandlungsrennen, Hunting Pack (Remix) als auch in Konkurrenzkämpfen.

Zudem erhalten alle Spieler von „GTA 5 Online“, die bereits das Dinka-T-Shirt besitzen, eine ausgewaschene Variante. Sie müssen in dieser Woche lediglich eine Partie im Rockstar-Blockbuster spielen.

Neon-Schädel-Schutzmaske und Panic-Prolaps-Basketball-Outfit

Falls ihr bis zum 17. März 2021 den Cayo Perico Heist abschließt, bekommt ihr die Panic-Prolaps-Basketballshorts. Meistert ihr bis zu diesem Zeitpunkt auch eine Vorbereitungsmission für den Doomsday Heist, dann sichert ihr euch die Neon-Schädel-Schutzmaske. Alle Belohnungen sollten innerhalb von 72 Stunden geliefert werden.

Das Preisfahrzeug der Woche: HVY Nightshark

In der Lobby des Diamond Casino & Resort könnt ihr einmal mehr am Glücksrad drehen und verschiedene Preise absahnen. Beim Preisfahrzeug der Woche handelt es sich um den HVY Nightshark. Es ist ein gepanzertes SUV, das darauf ausgelegt ist, einem Angriff mit Raketen und Kugeln standzuhalten,

Rabatte der Woche

Immobilienrabatte:

Basen & Modifikationen und Erweiterungen für Basen – 40 % Rabatt

Terrorbyte & Modifikationen und Erweiterungen des Terrorbyte – 40 % Rabatt

Fahrzeugrabatte:

Buckingham Miljet – 40 % Rabatt

HVY Chernobog – 40 % Rabatt

Rhino-Panzer – 40 % Rabatt

Progen Emerus – 40 % Rabatt

Mammoth Squaddie – 25 % Rabatt

Waffenrabatte:

Witwenmacher – 40 % Rabatt

Up-n-Atomisierer – 40 % Rabatt

Heilloser Höllenbote – 40 % Rabatt

Prime-Gaming-Boni und -Vorteile

Spieler, die ihre Konten im Rockstar Games Social Club und Prime Gaming verknüpfen, erhalten die Sonarstation für die Kosatka sowie 200.000 GTA$, sofern sie in dieser Woche eine Partie „GTA 5 Online“-Spielen.

Zusätzlich erhalten Prime-Gaming-Mitglieder exklusive Rabatte: In dieser Woche gibt es 80 Prozent Rabatt auf den MTL Brickade und 35 Prozent auf den Militärtruck Vetir.

