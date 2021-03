Assassin’s Creed Valhalla: Hätte fast ein anderes Ende spendiert bekommen – Spoiler

In einem offiziellen Livestream plauderte Narrative-Director Darby McDevitt noch einmal über die Arbeiten am Action-Rollenspiel "Assassin's Creed Valhalla". Wie er unter anderem zu verstehen gab, sollte der Titel zunächst ein anderes Ende spendiert bekommen.

Im Rahmen eines offiziellen Ubisoft-Livestreams hatten die Spieler die Möglichkeit, Narrative-Director Darby McDevitt ein paar Fragen zu „Assassin’s Creed Valhalla“ zu stellen.

Unter anderem ging es dabei um das Ende des Action-Rollenspiels. Wie McDevitt ausführte, sollte „Assassin’s Creed Valhalla“ ursprünglich nämlich ein anderes Finale spendiert bekommen. Wer das Wikinger-Abenteuer bisher nicht gespielt haben sollte, sollte das Lesen an dieser Stelle einstellen. Es besteht nämlich Spoiler-Gefahr.

So sollte das Ende ursprünglich aussehen

Am Ende von Valhalla ersetzt Basim Layla als modernen Protagonisten der Serie. Ubisoft zog zunächst jedoch ein anderes Ende in Betracht, bei dem die Spieler zwischen zwei Mitgliedern von Laylas Zelle wählen würden: Shaun Hastings und Rebecca Crane. Laut McDevitt sah das ursprüngliche Konzept vor, Layla in der Yggdrasil-Kammer einzusperren und Basim freizulassen.

„Ich erinnere mich, dass Ash [Ismail] sagte: ‚Warum wechseln wir nicht zu ihm als dem heutigen Protagonisten?'“, führte McDevitt aus. „Und das wurde zu einer interessanten Idee, weil ich denke, die ursprüngliche Idee war, dass du einfach zurück gehst und als Shaun oder Rebecca spielst, nachdem Layla weg war. Und du kannst wählen, du könntest einfach zwischen Shaun und Rebecca hin- und herwechseln, um sie zu spielen.“

Diese Version des Endes hätte Basim immer noch in der modernen Welt gesehen, aber es wäre nicht mehr so offensichtlich gewesen, wohin sein Weg als nächstes führt und welche Motive von ihm verfolgt werden, heißt es abschließend.

