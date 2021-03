The Witcher Staffel 2: Darsteller für Philippa Eilhart und weitere Charaktere bestätigt

"The Witcher" für Netflix: Aktuell laufen die Arbeiten an der zweiten Staffel.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Auswirkungen mussten die Arbeiten an der zweiten Staffel von „The Witcher“ gleich mehrfach unterbrochen werden.

Daher ist weiterhin unklar, wann wir im Endeffekt mit der Ausstrahlung der neuen Episoden rechnen dürfen. Um schon jetzt Lust auf mehr zu machen, bestätigten die Verantwortlichen hinter der Netflix-Serie von „The Witcher“ nun gleich mehrere beliebte Charaktere und stellten gleichzeitig die Darsteller vor, die den entsprechenden Figuren Leben einhauchen.

So wird die britische Schauspielerin Cassie Clare beispielsweise in der Rolle der mächtigen Magierin Philippa Eilhart zu sehen sein. Graham McTavish hingegen verkörpert den eigensinnigen und dickköpfigen Sigismund Dijkstra, der durchaus gewillt ist, Geralt zu unterstützen. Zumindest dann, wenn sich daraus ein Vorteil für ihn ergibt.

Und dann wäre da noch die Hohepriesterin Nenneke, die Geralt in den Romanen des polnischen Autoren Andrzej Sapkowski immer wieder mit Rat und Tat zur Seite steht. Die Rolle von Nenneke übernimmt in der Netflix-Serie „Bridgerton“-Darstellerin Adjoa Andoh.

Anbei die offizielle Übersicht über alle neu bestätigten Charaktere.

The Witcher Season 2 — meet the latest cast additions:

Adjoa Andoh as Nenneke

Cassie Clare as Phillippa Eilhart

Liz Carr as Fenn

Graham McTavish as Dijkstra

Kevin Doyle as Ba’lian

Simon Callow as Codringher

Chris Fulton as Rience pic.twitter.com/jkvgTYMfVv

— Netflix (@netflix) March 22, 2021