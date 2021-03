Watch Dogs Legion für PS4 & PS5: 50 Prozent Rabatt im PlayStation Store

"Watch Dogs Legion" kann am Wochenende kostenlos getestet werden.

Sony und Ubisoft haben im PlayStation Store die Preise von „Watch Dogs Legion“ reduziert. Im Sale ist nicht nur die Standardversion des Titels. Auch die Ultimate Edition und der Season Pass sind günstiger zu haben.

Die beiden Editions von „Watch Dogs Legion“ wurden um 50 Prozent im Preis gesenkt. So könnt ihr den Titel in der Grundversion für 34,99 statt 69,99 Euro erwerben. Wie üblich gilt: Die unverbindliche Preisempfehlung muss auch für „Watch Dogs Legion“ schon lange nicht mehr in Anspruch genommen werden. Bei Amazon bekommt ihr den Titel samt Gratis-Upgrade momentan ab 16,99 Euro zuzüglich Versand

Der Preis der Ultimate von „Watch Dogs Legion“ wurde im PlayStation Store von 119,99 auf 59,99 Euro gesenkt. Auch hier lohnt ein Blick in Richtung Amazon, wo aktuell nur 36,68 Euro zuzüglich Versand fällig werden. Der Preis gilt für die PS5 Edition. Die PS4-Fassung ist dort momentan nicht lieferbar. Die Ultimate Edition umfasst das Spiel, den Season Pass und das Ultimate-Paket samt VIP-Status.

Ebenfalls im Angebot ist im PlayStation Store der Season Pass von „Watch Dogs Legion“. Der Preis wurde um 25 Prozent von 39,99 auf 29,99 Euro gesenkt. Der Pass beinhaltet eine große Erweiterung mit zwei Episoden, in der Aiden Pearce als vollständig spielbarer Charakter sein Comeback feiert, sowie zusätzliche Missionen, vier legendäre Helden mit einzigartigen Fähigkeiten und ein DedSec-Auto-Design. Obendrauf gibt es die „Watch Dogs Complete Edition“.

Wollt ihr außerdem „Watch Dogs 2“ in Angriff nehmen, dann könnte das ebenfalls im PlayStation Store verfügbare Angebot auf euer Interesse stoßen. Die Standardversion des Titels wird bis zum 1. April 2021 für 15,39 Euro verkauft. Im Fall der „Watch Dogs 2 – Deluxe Edition“ sind es 15,99 Euro.

