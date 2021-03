Sifu: Das Kung-Fu-Actionspiel zeigt sich im neuen Entwicklervideo

Am gestrigen Abend hat Sloclap einen neuen Blick auf das Kung-Fu-Actionspiel "Sifu" gewährt. Mit einem Entwicklervideo stellt man noch einmal verschiedene Systeme hinter dem ungewöhnlichen PlayStation- und PC-Titel vor.

Bereits im vergangenen Monat konnte das Actionspiel „Sifu“ im Rahmen der State of Play für einige Überraschungen sorgen. Nun haben die zuständigen Entwickler von Sloclap, die in der Vergangenheit bereits mit „Absolver“ überzeugen konnten, auch den Future Games Showcase genutzt, um einen weiteren Einblick in das eigenwillige Spiel zu geben.

„Das wertvollste im Leben ist die Zeit – Leben heißt, mit der Zeit richtig umzugehen.“

In „Sifu“ werden sich die Spieler auf einen Rachefeldzug begeben und verschiedene Assassinen jagen. Dabei wird man von Vororten, die von Banden kontrolliert werden, bis in die Konzernwolkenkratzer geführt, wobei man lediglich einen Tag hat, um sich den zahllosen Gegnern zu stellen und die Rache zu vollziehen. Denn die Zeit wird man bezahlen müssen.

In den Kämpfen, die komplett auf die Kampfkünste ausgelegt sind, wird man sich geschickt positionieren und die Umgebung zum Vorteil nutzen müssen. Neben Wurfobjekten kann man auch provisorische Waffen, Fenster und Vorsprünge verwenden, um die Gegner niederzustrecken. Man sollte keine Gnade zeigen, da eure Feinde ebenfalls keine Gnade kennen.

Mehr zum Thema: Sifu – Neues Kampfspiel für PS5 und PS4 mit Trailer vorgestellt

Als Kung-Fu-Schüler wird man weiterhin die Verbindung zwischen Körper und Geist weiterentwickeln, aus eigenen Fehlern lernen und neue einzigartige Fähigkeiten erlernen. Dadurch wird man auch die verheerendsten Techniken des Bak-Mei-Kung-Fus beherrschen.

„Sifu“ soll im Laufe dieses Jahres für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und den PC veröffentlicht werden. Einen konkreten Termin haben die Verantwortlichen bisher noch nicht mitgeteilt.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Sifu