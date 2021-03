PlayStation Plus: Der zweite Titel für den Monat April 2021 bekannt?

"Civilization 6": Im April ein Bestandteil von PlayStation Plus?

Auch im April 2021 werden PlayStation Plus-Abonnenten auf der PlayStation 4 und der PlayStation 5 natürlich mit den monatlichen „Gratis“-Titeln bedacht.

Angesichts der nahenden Enthüllung des PlayStation Plus-Line-Ups für den nächsten Monat dürfen auch die fast schon obligatorischen Gerüchte und vermeintlichen Leaks nicht fehlen. Bereits bekannt ist, dass PlayStation Plus-Abonnenten auf der PlayStation 5 im April die Gelegenheit erhalten, die PS5-Version des cineastischen Plattformers „Oddworld: Soulstorm“ ohne zusätzliche Kosten herunterzuladen und zu spielen. Doch welche Titel gesellen sich zum neuen Abenteuer von Abe?

PlayStation Store deutet auf Civilization 6 als „Gratis“-Titel hin

Wie berichtet wird, könnte es sich beim zweiten „Gratis“-Titel im April 2021 um den von Firaxis Games‘ entwickelten und von 2K Games veröffentlichten Strategie-Titel „Civilization 6“ handelt. Darauf deutet zumindest der japanische PlayStation Store auf der PlayStation 5 hin, in dem „Civilization 6“ für einen Release in PlayStation Plus gelistet wird und aktuell nicht mehr käuflich erworben werden kann.

Da der Strategie-Titel im Rahmen des „New Frontier“ genannten Season-Pass aktuell mit frischen Download-Inhalten und Features versehen wird, würde ein Release via PlayStation Plus durchaus Sinn ergeben. Allerdings gilt zu beachten, dass sich das PlayStation Plus-Line-Up in Japan teilweise ein wenig von den Titeln, die in Nordamerika oder Europa zur Verfügung gestellt werden, unterscheidet. Ebenfalls denkbar wäre, dass man es hier mit einer Art Free-Trial zu tun hat.

Erschwerend kommt hinzu, dass eine offizielle Ankündigung beziehungsweise Bestätigung seitens Sony Interactive Entertainment noch aussteht. Da sich der April mit großen Schritten nähert, werden wir uns allerdings nicht mehr allzu lange gedulden müssen. In der Regel werden die PlayStation Plus-Titel für den nächsten Monat am Mittwoch vor ihrer Veröffentlichung enthüllt. Somit wird es aller Voraussicht nach im Laufe der Woche so weit sein.

