Sekiro Shadows Die Twice: Gerüchte um möglichen Release über PlayStation Plus

"Sekiro: Shadows Die Twice" entstand bei den "Dark Souls"-Machern von From Software.

Mit dem im März 2019 veröffentlichten „Sekiro: Shadows Die Twice“ stellten die Entwickler von From Software ein weiteres Mal unter Beweis, dass sie es verstehen, eine hervorragende Spielbarkeit und einen knackigen Schwierigkeitsgrad unter einem Hut zu vereinen.

Solltet ihr „Sekiro: Shadows Die Twice“ bisher nicht euer Eigen nennen und mit dem Gedanken spielen, den Titel nachzuholen, solltet ihr euch möglicherweise noch ein wenig in Geduld üben. Darauf verweist in einem aktuellen Tweet zumindest „Shpeshal Ed“, der Co-Host des XboxEra-Podcasts, der sich in der Vergangenheit mehrfach als verlässliche Insider-Quelle einen Namen machte.

Mit seinen Aussagen könnte „Shpeshal Ed“ andeuten, dass „Sekiro: Shadows Die Twice“ im Laufe der nächsten Monate den Weg in den Xbox Game Pass findet oder für PlayStation Plus erscheint. Auch wenn seine Stellung als Co-Host des XboxEra-Podcasts vermuten lässt, dass sich „Shpeshal Ed“ auf den Xbox Game Pass bezieht, wäre ein Release für PlayStation ebenfalls nicht auszuschließen.

Schließlich verdeutlichte Sony Interactive Entertainment zuletzt eindrucksvoll, dass das Unternehmen gewillt ist, den hauseigenen Dienst sowohl mit aktuellen als auch hochwertigen Titeln aufzuwerten. Während im vergangenen Monat beispielsweise Lucid Games‘ „Destruction All-Stars“ direkt zum Release den Weg in den PlayStation Plus-Service auf der PlayStation 5 fand, wurden Abonnenten auf der PlayStation 4 in diesem Monat mit dem Remake des Rollenspiel-Klassikers „Final Fantasy VII“ bedacht.

Da eine offizielle Bestätigung bisher noch aussteht, sollten die aktuellen Gerüchte vorerst jedoch mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

If you’re thinking of buying Sekiro in the next couple of months or so….maybe hold off. Just in case

— Shpeshal Ed (@Shpeshal_Ed) March 13, 2021