PS5 & PS4: PlayStation-Osteraktion bei Saturn

Saturn hat eine Osteraktion gestartet, in deren Rahmen ein paar Spiele und Zubehörprodukte im Preis gesenkt wurden. Auch PS5-Produkte sind vertreten, aber offenbar ohne Preisvorteil.

Mehrere PS4-Games wurden im Preis gesenkt.

Ostern steht vor der Tür. Und mehrere Händler gingen anlässlich der bevorstehenden Feiertage dazu über, an der Preisschraube zu drehen. Das gilt beispielsweise für Saturn, wo mehrere Spiele für die PS4 im Preis gesenkt wurden.

Ghost of Tsushima, Days Gone und mehr

Günstiger kaufen könnt ihr dort beispielsweise „Ghost of Tsushima“, das statt der sonst üblichen 49 Euro im Zuge der Osteraktion nur 39,99 Euro kostet. Im Fall von „Days Gone“ sind es statt 69,99 Euro nur noch 18,99 Euro, wobei der Standardpreis nicht auf die Goldwaage gelegt werden sollte. Für den vollen Preis muss das PS4-Spiel schon lange nicht mehr gekauft werden.

PS5-Besitzer kommen mit „Spider-Man Miles Morales“ auf ihre Kosten. Eine Preissenkung können wir allerdings noch nicht erkennen. Zwar ist der Titel in der Liste der Osterangebote vertreten, doch werden momentan die üblichen 44,99 Euro fällig. Ähnliches gilt für „Returnal“, das als vorstellbares PS5-Spiel mit in die Übersicht eingeschleust wurde. Womöglich wird noch an der einen oder anderen Stelle nachjustiert.

Zu den tatsächlichen Angeboten zählen hingegen Spiele wie „Detroit Become Human“ für 19,99 Euro, „Astro Bot Rescue Mission“, das ihr momentan aufgrund eines Gratis-Angebotes nicht kaufen solltet, aber auf 19,99 Euro gesenkt wurde, und „Sackboy A Big Adventure“ für 37,99 Euro. Verschiedene Spiele mit dem „PlayStation Hits“-Label bekommt ihr wiederum für 9,99 Euro, darunter „Uncharted 4“.

Mehr zum Thema:

Auch Zubehör wurde im Preis gesenkt, darunter das Rücktasten-Ansatzstück für den DualSense-4-Controller. Zudem sind Zubehör für die PS5 und die PlayStation Plus-Mitgliedschaft aufgeführt, aber offensichtlich ohne Preissenkung. Anschauen könnt ihr euch die PlayStation-Osteraktion nach einem Klick auf diesen Link. Laufen soll die Aktion zwei Wochen lang.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Saturn