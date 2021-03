Forspoken: Frische Spielszenen im erweiterten Trailer

Mit "Forspoken" kündigte Square Enix kürzlich ein neues Action-Rollenspiel an. Heute zeigt sich dieses im erweiterten Trailer, der uns frische Eindrücke aus dem Abenteuer liefert.

"Forspoken" erscheint für den PC und die PS5.

Wie Square Enix vor wenigen Tagen bekannt gab, wird das Action-Rollenspiel „Project Athia“ unter dem Namen „Forspoken“ veröffentlicht wird.

Nach der offiziellen Ankündigung bedachte uns das japanische Unternehmen heute mit einem erweiterten Trailer zu „Forspoken“. Dieser steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit und liefert uns frische Eindrücke aus dem vielversprechenden Abenteuer, das aller Voraussicht nach im Jahr 2022 für die PlayStation 5 sowie den PC veröffentlicht wird.

Die magische Reise einer jungen Heldin

In den Mittelpunkt der Geschichte rückt die junge Protagonistin Frey Holland, die von der Schauspielerin Ella Balinska, einer der Hauptdarstellerinnen aus „3 Engel für Charlie (2019)“ verkörpert wird. In der Welt von „Forspoken“ muss Frey ihre magischen Fähigkeiten einsetzen, um in der magischen und offenen Welt von Athia überleben zu können.

Zum Thema: Forspoken: Neue Details und Screenshots zum RPG veröffentlicht

„Frey ist ein echter Charakter, sie ist ungeschlacht, ein Mädchen, das ihren Weg verloren hat – bildlich und buchstäblich -, und sie ist eine Figur, mit der ich mich sofort verbunden fühlte. Und ich denke, dass das auch für viele Menschen in aller Welt gelten wird, wenn sie sich in dieses Abenteuer stürzen“, so Square Enix weiter.

