The Witcher Staffel 2: Die Dreharbeiten wurden erfolgreich beendet und Behind the Scenes-Video

Die zweite Staffel der "The Witcher"-Serie wurde nach mehreren Komplikationen fertiggestellt. Ein genauer Starttermin liegt allerdings noch nicht vor.

Die "The Witcher"-Serie wird in diesem Jahr um eine neue Staffel erweitert.

Mit dem heutigen Tag haben wir erfahren, dass die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der „The Witcher“-Serie erfolgreich abgeschlossen wurden. Diese Information konnten wir einem aktuellen Beitrag von Jacqueline Rathore entnehmen. Dabei handelt es sich um die Hairstylistin von Henry Cavill, der den Hexer Geralt von Riva verkörpert.

Genau wie die erste Staffel basiert die Zweite ebenfalls auf der Geralt-Saga. Die Handlung dreht sich vorwiegend um die junge Ciri, die sich Schritt für Schritt zu einer mächtigen Kämpferin entwickelt. Auch die Wilde Jagd wird von wichtiger Bedeutung sein. Dies verraten uns die neuesten Bilder vom Set.

Weil die Dreharbeiten recht holprig verlaufen sind, werden sich die Fans sicherlich über diese Nachricht freuen. Vor allem die Corona-Krise und eine Verletzung von Henry Cavill führten zu mehreren Verzögerungen.

Bekannte Charaktere sind enthalten

Ihr bekommt erneut bekannte Charaktere zu sehen, wie zum Beispiel den talentierten Magier Rience, den Rechtsgelehrten Jakob Fenn oder die Zauberin Phillippa Eilhart. In der vergangenen Woche wurden gleich mehrere Darsteller bestätigt, die wir für euch in diesem Artikel aufgelistet haben:

Wann genau Staffel 2 an den Start geht, wurde noch nicht bekanntgegeben. Im Laufe dieses Jahres wird es so weit sein. Sobald dies geschehen ist, könnt ihr die weitere Geschichte der Serie auf Netflix verfolgen. Auch das Next-Gen-Upgrade des hochgelobten Action-Rollenspiels „The Witcher 3“ soll in diesem Jahr erscheinen.

Update: Wir haben diese Meldung um ein Behind the Scenes-Video erweitert.

