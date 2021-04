Star Wars Republic Commando: PS4-Version ab heute im PS-Store – Neuer Trailer

"Star Wars Republic Commando" erobert heute den PlayStation Store.

Der Taktik-Shooter „Star Wars: Republic Commando“ wird im Laufe des heutigen 6. April 2021 für die PlayStation 4 veröffentlicht. Daran erinnert Aspyr Media mit einem Trailer, den ihr euch weiter unten anschauen könnt. Spielen könnt ihr den Titel dank der Abwärtskompatibilität auch auf der PS5.

Das ursprünglich 2005 veröffentlichte „Star Wars Republic Commando“ versetzt euch in die Rolle von RC-1138, dem Anführer des Delta Squads. Mit seinem Team und reichlich Waffen muss sich der Protagonist im Spielverlauf seinen Weg bahnen. Als hilfreich erweist es sich dabei, dass die Teammitglieder die Formation aufrechterhalten und Taktiken selbständig ausführen können.

Setzt auf verschiedene Manöver

In „Star Wars Republic Commando“ könnt ihr auf mehrere Manöver setzen. Dazu gehören Befehle zur Durchführung spezieller Aufgaben wie Sprengungen oder Türöffnungen, Such- und Zerstörungsbefehle sowie Anweisungen an euer Team, sich hinter euch zu formieren. Zudem kann euch euer Trupp wiederbeleben, sofern ihr mal ins sprichwörtliche Gras beißt.

Auch an der Steuerung wurde Hand angelegt, wie die Entwickler im Zuge der Ankündigung untermauerten. „Wir von Aspyr behandeln Klassiker stets mit Respekt. Deshalb haben wir unser Bestes gegeben, das ursprüngliche Spielgefühl von Star Wars Republic Commando zu erhalten und ihm gleichzeitig einen modernen Touch zu verleihen. Was 2005 noch gut funktionierte, lässt sich nicht problemlos auf moderne Hardware übertragen. Darum haben wir die Steuerung angepasst, sodass sie sich auf DualShock 4- und 5-Controllern genau richtig anfühlt.“

In „Star Wars Republic Commando“ werden verschiedene Trophäen vergeben, beispielsweise für das Abschließen von Kampagnen und das Bekämpfen von Droiden. Mit dabei ist auch eine Trophäe namens „Blitzeblank“, die ihr euch verdienen könnt, wenn ihr euer Taktik-Visier stets blitzeblank haltet. Hier ist der weiter oben erwähnte Trailer zum heutigen Launch von „Star Wars Republic Commando“:

