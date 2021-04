Resident Evil ReVerse: Open-Beta gestartet – Download im PS Store

In dieser Woche startet der Multiplayer-Shooter "Resident Evil Re:Verse" in die offene Beta. Wer pünktlich loslegen möchte, hat dank des heute gestarteten Preloads ab sofort die Möglichkeit, den benötigten Client kostenlos herunterzuladen.

"Resident Evil Re:Verse" kann in Kürze in der Open-Beta gespielt werden.

Update: Die Open-Beta von „Resident Evil Re:Verse“ wurde inzwischen gestartet. Herunterladen könnt ihr euch die Testversion aus dem PlayStation Store.

Meldung vom 6. April 2021: Im kommenden Monat erscheint mit „Resident Evil: Village“ nicht nur der nächste Hauptableger der beliebten Horror-Serie aus dem Hause Capcom.

Begleitet wird der Release des Horror-Abenteuers vom Multiplayer-Spin-off „Resident Evil Re:Verse“, das von allen, die „Resident Evil: Village“ käuflich erwerben, ohne weitere Kosten heruntergeladen werden kann. Um vor dem offiziellen Release an Feedback seitens der Spieler und mögliche Verbesserungsvorschläge zu gelangen, setzen die Entwickler von Capcom auf eine offene Beta zu „Re:Verse“, die in dieser Woche an den Start gebracht wird.

Ladet den Client aus dem PlayStation Store herunter

Wer pünktlich zum Start der offenen Beta loslegen möchte, hat dank der Unterstützung des Preload-Features ab sofort die Möglichkeit, den Client von „Resident Evil Re:Verse“ aus dem PlayStation Store herunterzuladen. Fündig werdet ihr hier. Die offene Beta zum Multiplayer-Spin-off findet vom 8. April 2021 um 6 Uhr unserer Zeit bis zum 11.4.2021 um 5.59 Uhr auf der PlayStation 4, der Xbox One und dem PC statt.

In „Resident Evil: ReVerse“ dürft ihr in die Haut bekannter Serien-Charaktere wie Leon, Claire, Chris, Ada, Jill oder Hunk schlüpfen und euch an ikonischen Schauplätzen der Serie Feuergefechte mit anderen Spielern liefern. Im Laufe der Gefechte wird es zudem möglich sein, die Kontrolle über Biowaffen wie Nemesis, Jack Baker oder Hunter Gamma zu übernehmen und Jagd auf seine Widersacher zu machen.

„Resident Evil: Village“ und „Resident Evil: ReVerse“ erscheinen am 7. Mai 2021.

