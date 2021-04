Final Fantasy XIV: PS5-Open-Beta startet heute – Technische Details

Ab heute könnt ihr die Vorzüge der PS5-Version von "Final Fantasy XIV" genießen.

Die PS5-Version von „Final Fantasy XIV“ wird ab heute einem offenen Betatest unterzogen, zu dem auf dem PlayStation Blog ein paar ergänzende Infos zu finden sind. Hervorgehoben werden dabei unter anderem die spielbaren Inhalte und die technischen Details.

Zunächst weist Square Enix darauf hin, dass Besitzer der PS4-Version von „Final Fantasy XIV“ während der PS5-Beta sämtliche Inhalte des Titels erleben können. Die Welten, mit denen ihr euch verbindet, seien die gleichen wie auf der PS4 und anderen Plattformen. Auch hinsichtlich der Funktionen sollen Nutzer der PS5-Beta auf keine Einschränkungen stoßen.

Doch warum wird überhaupt eine Beta veranstaltet? „Die Open Beta stellt eine Vorsichtsmaßnahme dar, schließlich existieren für FFXIV bereits Unmengen an Inhalten. Wenn es zu keinen kritischen Problemen kommt, geht es danach bruchlos mit dem offiziellen Betrieb weiter“, so Shoichi Matsuzawa.

Falls ihr bisher nicht mit „Final Fantasy XIV“ in Berührung gekommen seid, könnt ihr während der Open Beta auf der PS5 ebenfalls die kostenlose Testversion nutzen. Dabei bekommt ihr die Möglichkeit, „A Realm Reborn“ und die erste Erweiterung „Heavensward“ bis Level 60 zu spielen. Kauft ihr später die Vollversion, dann könnt ihr die Fortschritte übernehmen.

Die technische Seite

Die PS5-Version von „Final Fantasy XIV“ bietet laut Square Enix drei Auflösungen, die „an die Leistung eures Bildschirms skaliert“ werden. Dazu zählen:

4K (2160p)

WQHD (1440p)

Full HD (1080p)

„Da FFXIV so viele verschiedene Inhalte bietet, möchte ich ungern umfassend verallgemeinern. Grundsätzlich jedoch sollte normales Gameplay in WQHD (1440p) und Full HD (1080p) mit 60 FPS laufen. Selbst in 4K (2160p) sollte die Bildfrequenz bei um die 40 FPS liegen – deutlich höher als auf PS4“, so Matsuzawa ergänzend. Und auch wenn abhängig von der Region „einige hundert Spieler“ zusammenkommen, soll die Bildrate noch immer „stabile 30 FPS“ erreichen.

Mehr zu Final Fantasy XIV

Darüber hinaus wird eine „knackscharfe Benutzeroberfläche“ versprochen. Ursprünglich zielte sie auf eine Auflösung von 720p ab, sodass die Originalgrafiken für die PS5-Version überarbeitet werden mussten. Da eine manuelle Anpassung in der kurzen Zeit nicht möglich gewesen wäre, kamen zu Verbesserung der Auflösung unter anderem KI-Tools zum Einsatz. Hand angelegt wurde nur dort, wo es vonnöten war.

Die weiteren Details zur PS5-Beta von „Final Fantasy XIV“ findet ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XIV