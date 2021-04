Ratchet & Clank Rift Apart: Weitere Neuigkeiten vor dem Release versprochen

Im Juni wird der Action-Plattformer "Ratchet & Clank: Rift Apart" für die PlayStation 5 veröffentlicht. Wie die Entwickler von Insomniac Games versprachen, werden die Spieler aber noch vor dem offiziellen Release mit weiteren Neuigkeiten zum kommenden Abenteuer des ungleichen Duos bedacht.

"Ratchet & Clank: Rift Apart" erscheint im Juni 2021.

Zu den nächsten potenziellen Exklusiv-Highlights der PlayStation 5 gehört neben „Returnal“ der Action-Plattformer „Ratchet & Clank: Rift Apart“.

Wie die Entwickler von Insomaniac Games via Twitter bekannt gaben, dürfen sich die wartenden Spieler beziehungsweise Fans noch vor dem offiziellen Release über weitere Neuigkeiten zu „Ratchet & Clank: Rift Apart“ freuen. Näher ins Detail ging das Studio diesbezüglich bisher allerdings nicht und wies lediglich darauf hin, dass aktuell entsprechende Pläne ausgearbeitet werden.

Das neue Abenteuer eines ungleichen Duos

Zudem wird versprochen, dass die Spieler von dem, was Insomniac Games ihnen mitzuteilen habe, begeistert sein werden. Aus diesem Grund sollen sich die Nutzer noch ein wenig in Geduld üben. „Ratchet & Clank: Rift Apart“ wird am 11. Juni 2021 exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht und die beiden Helden Ratchet und Clank mit einem weiteren Abenteuer konfrontieren.

Zum Thema: Ratchet & Clank Rift Apart: PS5-DualSense-Features im Interview

Einmal mehr sorgt Dr. Nefarius für Chaos in der Galaxie, als er ein mysteriöses Gerät aktiviert, das es ihm ermöglicht, in alternative Realitäten zu reisen. Dass Nefarius lediglich die Realitäten aufsucht, in denen er als Sieger aus Konflikten hervorgeht, versteht sich dabei sicherlich von selbst. Dies hat unter anderem zur Folge, dass Ratchet und Clank getrennt werden und wieder zueinanderfinden müssen.

Auf der PlayStation 5 machen die Entwickler von Insomniac Games laut eigenen Angaben regen Gebrauch von den technischen Möglichkeiten der neuen Konsole und möchten auch die innovativen Features des DualSense-Controllers intelligent in das Spielgeschehen einbinden.

Quelle: Insomniac Games (Twitter)

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Ratchet and Clank: Rift Apart