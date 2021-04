The Last of Us: Weiterer Schauspieler für HBO-Serie bestätigt

Die TV-Adaption des Action-Adventures "The Last of Us" hat einen weiteren Schauspieler erhalten. Somit sind nicht mehr nur die Rollen von Joel und Ellie besetzt. Auch Tommy hat seinen Darsteller gefunden.

Sony Pictures Television, Naughty Dog, PlayStation und HBO arbeiten aktuell an einer TV-Adaption des Endzeitabenteuers „The Last of Us“, das im Jahre 2013 für die PlayStation 3 erschien und später auch als Remaster-Fassung für die PlayStation 4 veröffentlicht wurde. Nachdem die Verantwortlichen bereits die Schauspieler enthüllt hatten, die die Rollen von Joel und Ellie übernehmen werden, wurde inzwischen auch ein Darsteller für Tommy gefunden.

Joels jüngerer Bruder wurde besetzt

Demnach soll Gabriel Luna, bekannt aus „Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.“ und „“Terminator: Dark Fate“, die Rolle als Joels Bruder übernehmen. Dabei soll er neben Pedro Pascal und Bella Ramsey eine Hauptrolle übernehmen. Dies lässt darauf schließen, dass Tommy in der Fernsehserie eine tragendere Rolle erhalten wird.

Bisher haben die Verantwortlichen nicht allzu viele Details zur TV-Adaption enthüllt. Man hat lediglich bestätigt, dass man sich lose an der Vorlage orientieren wird. Somit wird es auch einige Änderungen zu der Geschichte geben, die PlayStation-Spieler bereits kennen könnten. Des Weiteren sollen mehr Nebengeschichten erzählt werden, die die Welt und die Schicksale noch genauer beleuchten.

Mehr zum Thema: The Last of Us – Joel- und Ellie-Darsteller der HBO-Serie gefunden

Allerdings werden die Dreharbeiten erst in wenigen Monaten beginnen. Deshalb scheint die Veröffentlichung der HBO-Serie noch einige Zeit auf sich warten zu lassen. Sobald weitere Informationen zu „The Last of Us“ enthüllt werden, lassen wir euch umgehend davon wissen.

Gabriel Luna (@IamGabrielLuna) has been tapped as a lead opposite Pedro Pascal and Bella Ramsey in HBO’s The Last of Us (#TheLastOfUs) https://t.co/fMazJElyri — Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 15, 2021

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The Last of Us