Monster Hunter World: Sony soll für PC-Verschiebung und gestrichenes Crossplay bezahlt haben – Gerücht

"Monster Hunter World" ist unter anderem für die PlayStation 4 erhältlich.

Im vergangenen Jahr wurde der japanische Publisher Capcom Opfer eines groß angelegten Hacker-Angriffs, durch den zahlreiche unbestätigte Titel und interne Details an das Tageslicht gelangten.

Aktuellen Berichten zufolge soll sich internen Dokumenten, die in Form eines Leaks vorliegen, entnehmen lassen, dass Sony Interactive Entertainment aktiv in die Entwicklung des Action-Rollenspiels „Monster Hunter World“ beziehungsweise der Erweiterung „Iceborne“ eingriff. Zum einen soll Sony Interactive Entertainment mit einer nicht näher konkretisierten Zahlung dafür gesorgt haben, dass die PC-Versionen von „Monster Hunter World“ und „Monster Hunter World: Iceborne“ verschoben werden.

Doch nicht nur auf den Releasetermin der PC-Versionen soll Sony Interactive Entertainment Einfluss genommen haben. Des Weiteren ist die Rede davon, dass „Monster Hunter World“ ursprünglich mit einer Crossplay- und Cross-Save-Unterstützung versehen werden sollte. Auch hier schritt Sony Interactive Entertainment ein und soll Capcom mit finanziellen Zuwendungen dazu bewegt haben, auf diese Funktionen zu verzichten beziehungsweise diese aus dem Spiel zu streichen.

„Die Leak-Datei ‚Global Meeting_minutes_20190315‘ bestätigt, dass Sony dafür bezahlt hat, dass die PC-Version von Monster Hunter World verschoben und die Ankündigung ihrer Existenz verzögert wurde. Sie taten das gleiche für die Veröffentlichung von Iceborne. Sie sind auch der Grund, warum Crossplay und Cross-Save nicht aktiviert wurden“, wird zum vermeintlichen Leak ausgeführt.

In wie weit diese Angaben den Tatsachen entsprechen, bleibt abzuwarten, da das Ganze natürlich nicht von offizieller Seite bestätigt wurde. Und wir können wohl getrost davon ausgehen, dass sich weder Capcom noch Sony Interactive Entertainment zu internen Vorgängen dieser Art äußern werden. Natürlich immer vorausgesetzt, dass die Angaben des Leaks zutreffend sind.

The leaks file Global Meeting_minutes_20190315 confirms Sony paid to have the PC Version of MHW delayed and the announcement of its existence pushed back. They did the same for Iceborne release. They are also the reason crossplay and cross-saves were not enabled.

— AsteriskAmpersand (@AsteriskAmpers1) April 19, 2021