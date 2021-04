Outriders: Großer Patch in Arbeit, Statement zur Charakter-Wiederherstellung und mehr

Square Enix hat ein umfangreiches Statement zum Entwicklungsstand von "Outriders" veröffentlicht. Unter anderem befindet sich ein größerer Patch in Arbeit, der in absehbarer Zeit veröffentlicht werden soll.

"Outriders" wird nach wie vor verbessert.

Nach einem recht holprigen Launch wird weiterhin Hand an „Outriders“ gelegt und die Entwickler sind bestrebt, das Spiel zu verbessern. Damit die Spieler in etwa wissen, was in den kommenden Tagen und Wochen auf sie zukommen könnte und welche Bestandteile des Spiels aktuell einer Überarbeitung unterzogen werden, wurde von den Entwicklern eine Liste veröffentlicht, die sich diesem Thema annimmt.

Der Liste lässt sich unter anderem entnehmen, dass sich ein größerer Patch in Arbeit befindet. Er wird aktuell einem Test unterzogen. Auch der Wiederherstellungsprozess des Inventars wurde am Wochenende fortgesetzt. Schon bald sollt ihr mehr darüber in Erfahrung bringen können.

Die Entwickler zum Update-Prozess:

Inventar-Löschung & Charakter-Wiederherstellung Unsere Arbeit und das Testen des Wiederherstellungsprozesses werden über das Wochenende fortgesetzt. Wir hoffen, so bald wie möglich einen klaren Zeitplan vorlegen zu können.

Patching Ein größerer Patch, den wir in naher Zukunft veröffentlichen wollen, befindet sich derzeit in der Testphase. Wir werden ausführliche Patchnotes nach der Veröffentlichung herausgeben, aber wir möchten hier nur einige der wichtigsten Punkte nennen: Behebt eine Reihe von Abstürzen im Spiel. Wird eine Reihe von Problemen, Bugs und Abstürzen im Zusammenhang mit dem Multiplayer beheben. Behebt ein Problem, das dazu führen konnte, dass Spieler auf dem „Anmelden“-Bildschirm stecken blieben. Wird viele Behebungen für Ausrüstungs-, Mod-, Skill-, Quest-, Level- und Beleuchtungs-Bugs enthalten. Dieser Patch wird auch eine Reihe von Community-Problemen beheben, einschließlich (aber nicht beschränkt auf): Schwierigkeiten im Umgang mit Scharfschützen. Schwierigkeiten im Umgang mit übermäßigen Rückstößen von Kreaturen in der Stargrave-Expedition. Die 300MB großen Crash-Dumps, die auf dem PC hinterlassen wurden. Viele weitere Dinge.

Multiplayer Wie ihr vielleicht bemerkt, wird der obige Patch eine Reihe von Problemen, Fehlern und Abstürzen im Zusammenhang mit dem Mehrspielermodus beheben. Während wir hoffen, dass diese Behebungen das Multiplayer-Erlebnis für viele von euch verbessern werden, werden wir uns dennoch gerne detaillierte Berichte über Probleme im Multiplayer ansehen (wie bereits Anfang der Woche in dieser Community erwähnt).



Intentionen hinter Balancing, Expeditionen, Down-Scaling und anderen wichtigen Bereichen der Diskussion in der Community: Wir sind uns bewusst, dass dies Themen sind, die derzeit in der Community viel diskutiert werden – es sind natürlich auch Themen, die wir intern diskutieren. Da es sich aber um grundlegende Aspekte des Spiels handelt, müssen Feedback und Überlegungen für Änderungen über einen längeren Zeitraum berücksichtigt werden. Das heißt, wir haben zwar noch nicht über diese Themen gesprochen, haben aber die Absicht, dies in Zukunft zu tun.



Tipps zu Outriders:

„Outriders“ ist seit dem 1. April 2021 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Google Stadia und PC verfügbar. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Outriders