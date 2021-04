Starfield: Erscheint laut Insider Xbox-exklusiv – Release in diesem Jahr?

"Starfield": Schauen PlayStation-Spieler in die Röhre?

Im Sommer des vergangenen Jahres kündigte Microsoft die rund 7,5 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme des US-Publishers Bethesda Softworks an.

Umgehend stand die Frage im Raum, was das Ganze für die Zukunft von großen Projekten wie „The Elder Scrolls VI“ oder „Starfield“ bedeuten könnte. Während die PS5-Zeitexklusivität von „Deathloop“ und „GhostWire: Tokyo“, die von Sony Interactive Entertainment vor der Übernahme von Bethesda Softworks ausgehandelt wurde, von Microsoft respektiert und nicht angetastet wird, sollen PlayStation-Spieler beim kommenden Science-Fiction-Rollenspiel „Starfield“ leer ausgehen.

Arbeiten am Rollenspiel so gut wie abgeschlossen?

Darauf weist in einem aktuellen Podcast zumindest der Xbox-Insider Rand al’Thor hin. Des Weiteren sollen ihm Quellen, die mit der Sachlage vertraut sind, bestätigt haben, dass Microsoft und Bethesda Softworks fieberhaft daran arbeiten, „Starfield“ noch dieses Jahr ins Rennen schicken zu können. Wie es heißt, sind die Arbeiten am Rollenspiel so gut wie abgeschlossen, wodurch die Entwickler der Bethesda Game Studios in der Lage sind, sich auf die Suche nach Bugs zu begeben und diese zu beheben.

„Mir wurde von sehr zuverlässigen Leuten gesagt, dass Starfield zu 100 Prozent Xbox-exklusiv ist“, führte der Insider im Xbox Two-Podcast aus. „Ich habe sogar Wetten darüber abgeschlossen, und ich wette nur, wenn ich weiß, dass ich bereit bin, zu wetten. Ich bin ziemlich sicher, dass Starfield nur für Xbox erscheint und mir wurde auch gesagt, dass Microsoft sich bemüht, das Spiel zu Weihnachten herauszubringen.“

„Sie wollen wirklich, dass Starfield dieses Weihnachten erscheint“, ergänzte Rand al’Thor. „Das Spiel ist im Grunde genommen fertig – es befindet sich derzeit im Bug-Squashing-Modus, ähnlich wie Halo Infinite, und es wäre ein großer Segen für den Game Pass und Xbox, wenn sowohl Halo als auch Starfield diesen Herbst starten könnten.“

Von offizieller Seite wurden die Angaben des Insiders bisher allerdings nicht kommentiert beziehungsweise bestätigt.

