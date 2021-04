Final Fantasy VII Remake Intergrade: Entwickler sprechen über die Rolle von Yuffie

Im Juni wird "Final Fantasy VII Remake Intergrade" für die PS5 erscheinen und eine exklusive Episode mit Yuffie mit sich bringen. Über diese ließen sich die verantwortlichen Entwickler von Square Enix in einem aktuellen Interview noch einmal aus.

"Final Fantasy VII Remake Intergrade" erscheint im Juni 2021.

Bekanntermaßen wird das bereits für die PlayStation 4 erhältliche Remake zu „Final Fantasy VII“ in einer überarbeiteten Fassung den Weg auf die PlayStation 5 finden.

Die Neuauflage trägt den Namen „Final Fantasy VII Remake Intergrade“ und wird neben diversen technischen Verbesserungen auch eine exklusive Episode mit sich bringen, die Yuffie in den Mittelpunkt rückt. In einem aktuellen Interview sprachen die beiden Co-Directors Naoki Hamaguchi und Motomu Toriyama ein wenig über die Arbeiten an der Yuffie-Episode und wiesen unter anderem darauf hin, dass sich Yuffie nur wenig von ihrem Pendant aus dem originalen „Final Fantasy VII“ unterscheiden wird.

Ein beliebter Charakter feiert sein Comeback

„Es ist fast dieselbe Yuffie, die wir alle kennen und lieben und die in Midgar erscheint“, meint Toriyama. „Sie ist immer noch schwer zu erwischen und macht die Dinge immer noch in ihrem eigenen Tempo. Aber sie wird auch angetrieben von ihrem Wunsch, ihre Heimat Wutai zu rächen – und ihre Mission als Ninja auszuführen.“

Zum Thema: Final Fantasy VII Remake Intergrade: PlayStation 5 Features-Trailer veröffentlicht

Hamaguchi ergänzte: „Wenn ich an Yuffie denke, fällt mir als erstes Folgendes ein: Eine materialistische Materia-Jägerin, die sich mit Fahrzeugen nicht auskennt oder nicht mit ihnen vertraut ist. Materia ist Yuffies Motivation, und ich war mir bewusst, diesen Aspekt ihrer Persönlichkeit in jedem Teil der neuen Episode, von der Geschichte bis hin zu den Minispielen, in den Vordergrund zu rücken.“

Eine Ninja-Jägerin auf geheimer Mission

Mit einem Blick auf die Geschichte der exklusiven Yuffie-Episode führte Toriyama aus: „Die neue Episode findet zur gleichen Zeit statt, in der Cloud und seine Begleiter ihren Kampf in Midgar fortsetzen. Die Geschichte folgt Yuffie auf ihrer Mission als Ninja-Agentin – beauftragt, Shinra wertvolle Materia zu stehlen. Unser Ziel war es, den Spielern eine Geschichte zu präsentieren, die zu Yuffies späterer Begegnung mit Cloud und seiner Gruppe führt.“

Zum Thema: Final Fantasy VII Remake Intergrade: Die Sprecher und frische Details zur Yuffie-Episode

„Darüber hinaus bot die neue Episode die Gelegenheit, tiefer in die Geschichte von Final Fantasy VII einzutauchen“, heißt es weiter. „Ich würde definitiv auch Leute, die das Final Fantasy VII Remake gespielt haben, dazu ermutigen, es zu erleben – ich denke, sie werden es wirklich genießen.“

„Final Fantasy VII Remake Intergrade“ erscheint im Juni 2021 für die PlayStation 5.

Quelle: Gematsu

