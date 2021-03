Final Fantasy VII Remake Intergrade: PlayStation 5 Features-Trailer veröffentlicht

"Final Fantasy VII Remake Intergrade" erscheint exklusiv für die PS5.

Vor gut vier Wochen kündigten Sony und Square Enix im Rahmen der jüngsten State of Play-Ausgabe offiziell „Final Fantasy VII Remake Intergrade“ an. Hierbei handelt es sich um eine technisch überarbeitete Version des im vergangenen Jahr veröffentlichten PS4-Exklusivtitels, der um einen Yuffie-DLC erweitert wird. Heute präsentierte Square Enix eine längere Fassung des Ankündigungs-Trailers, in der es vor allem um die auf PS5 verbesserten Features geht. Das Video findet ihr wie immer weiter unten im Artikel.

Final Fantasy VII Remake: PS5-Version erscheint im Juni 2021

Im erweiterten Trailer gewähren uns die verantwortlichen Entwickler einen ausführlicheren Blick auf Midgar, das dank der Hardwarepower der PlayStation 5 in neuem Glanz erstrahlt. „Intergrade“ soll verbesserte Texturen, eine überarbeitete Beleuchtung sowie optimierte Hintergrundumgebungen bieten. Darüber hinaus haben Spieler der New-Gen-Version des Action-RPGs die Auswahl zwischen zwei Spielmodi.

Genauer handelt es sich hierbei um einen „Graphics Mode“ und einen „Performance Mode“. Während ersterer eine 4K-Auflösung des Abenteuers priorisiert, soll letzterer indes eine Darstellung der Action in flüssigen 60 FPS priorisieren. Des Weiteren werde das Spiel ebenfalls Gebrauch vom haptischen Feedback-Feature des DualSense-Controllers machen, wodurch die Kämpfe noch immersiver ausfallen sollen als auf der PlayStation 4.

Zur eingangs erwähnten Extra-Episode rund um die Ninja-Kriegerin Yuffie Kisaragi heißt es derweil, sie werde im DLC den mächtigen Shinra-Konzern infiltrieren, um in den Besitz einer besonders mächtigen Materia zu gelangen. Die Entwickler versprechen hierbei ein „erweitertes Gameplay-Erlebnis“ mit neuen Charakteren, Gameplay- und Kampfsystem-Ergänzungen. Yuffie soll eine neue Perspektive auf die Geschichte des Remakes eröffnen, die sich Fans nicht entgehen lassen sollten.

„Final Fantasy VII Remake Intergrade“ erscheint am 10. Juni 2021 exklusiv für PlayStation 5.

Wie gefällt euch der erweiterte Trailer zu „Final Fantasy VII Remake Intergrade“?

