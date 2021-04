Guilty Gear Strive: Termin der zweiten offenen Beta steht fest

Die Kampfspiel-Experten von Arc System Works hatten bereits im Februar eine offene Beta zu ihrem kommenden Spiel „Guilty Gear: Strive“ veranstaltet. Allerdings hatte man mit massiven Serverproblemen zu kämpfen, die letztendlich auch zu einer Verschiebung des Erscheinungstermins führten. Nun haben die Verantwortlichen eine zweite offene Beta angekündigt, die die Server noch einmal auf den Prüfstand stellen soll.

Ein zweiter Stresstest

Demnach soll die zweite offene Beta am 14. Mai 2021 um 5 Uhr starten und bis zum 16. Mai 2021 um 16:59 Uhr auf der PlayStation 5 und der PlayStation 4 zur Verfügung sterben. Dieses Mal werden neben den bisherigen Kämpfern auch Anji Mito und I-NO als spielbare Charaktere in der Beta enthalten sein. Zudem haben die Entwickler auch die englischen Voice-Overs hinzugefügt.

Des Weiteren kann man den Versus-Modus spielen, in dem man entweder gegen die KI oder gegen einen anderen Spieler antreten kann. Außerdem wird man sowohl im Tutorial als auch im Training Zeit verbringen können. Der Fokus sollte jedoch auf den Network-Modus gelegt werden, in dem man gegen Spieler aus der ganzen Welt antreten kann. Jedoch kann man noch keine eigenen Räume erstellen.

Die Entwickler haben auch einige weitere Hinweise gegeben. Wer weiterhin den Client der ersten offenen Beta installiert hat, wird diesen ohne Probleme aktualisieren können. Zudem wird man Crossplay zwischen PlayStation 5 und PlayStation 4 anbieten. Eine Online-Verbindung wird auch benötigt, um die Offline-Modi zu spielen. Auf PlayStation Plus kann man jedoch verzichten.

„Guilty Gear: Strive“ wird am 11. Juni 2021 für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und den PC (via Steam) erscheinen. Wer sich die Deluxe oder die Ultimate Edition kauft, darf bereits am 8. Juni 2021 loslegen. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

