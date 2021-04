Call of Duty Warzone: Ab sofort arbeiten auch die „Crash Bandicoot 4“-Entwickler am Battle Royale-Shooter

Der Battle Royale-Shooter "Call of Duty: Warzone" hat einige weitere Entwickler erhalten. Neben Raven Software wird in Zukunft auch Toys for Bob an der Entwicklung beteiligt sein.

Im vergangenen Oktober veröffentlichte das Entwicklerstudio Toys for Bob den Plattformer „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ für die Konsolen und den PC. Nun haben die Entwickler mitgeteilt, dass sie ab sofort auch an dem Battle Royale-Shooter „Call of Duty: Warzone“ arbeiten. Demnach wird man Raven Software bei der weiteren Entwicklung unterstützen.

Mehr Entwickler für Verdansk

Allerdings ist nicht bekannt, ob das gesamte Toys for Bob-Team an neuen Inhalten für „Call of Duty: Warzone“ arbeitet. Möglicherweise unterstützt nur ein Teil der Belegschaft die weitere Entwicklung des Shooters, während die anderen Mitarbeiter an einem neuen Projekt arbeiten. Sobald entsprechende Details mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Ursprünglich wurde „Call of Duty: Warzone“ von Infinity Ward entwickelt, ehe man die Verantwortung Ende 2020 an Raven Software abtrat. Die Entwickler hatten vor kurzem erst eine neue Version von Verdansk ins Spiel gebracht, die die bekannte Karte ins Jahr 1984 zurück katapultierte. Da Activision weiterhin langfristig mit dem Battle Royale-Shooter plant, bemüht man sich die Entwicklung weiterhin voranzutreiben.

Da dies für ein einziges Studio etwas viel Arbeit sein könnte, hat man sich wohl für eine Vergrößerung des Entwicklerteams entschieden. Somit kann man gespannt sein, wie die weitere Entwicklung von „Call of Duty: Warzone“ verlaufen wird. Toys for Bob hatte in der Vergangenheit auch an „Skylanders“, „Spyro Reignited Trilogy“ und eben „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ gearbeitet.

Toys for Bob is proud to support development for Season 3 of Call of Duty #Warzone, and look forward to more to come. #LETSGO dev squads! #Verdansk84 pic.twitter.com/ERmFSWeaIk — Toys For Bob (@ToysForBob) April 29, 2021

