Dead by Daylight: Tome VII Forsaken erscheint morgen – Trailer und Details

"Dead by Daylight" wird morgen mit "Tome VII: Forsaken" erweitert. Damit rückt unter anderem ein bekannter Charakter samt seiner Hintergrundgeschichte in den Fokus. Einen Trailer gibt es schon heute.

"Dead by Daylight" erhält morgen ein Content-Update.

„Dead by Daylight“ bekam seit dem Launch vor ein paar Jahren eine Vielzahl von Updates verpasst, die neue Killer und Überlebende in den Titel brachten. Und im Mittelpunkt der neuesten Geschichte von „Dead by Daylight“ steht eine unerwartete Figur. Es handelt sich um Bill Overbeck. Der „Left 4 Dead“-Veteran, der 2017 zum ersten Mal in „Dead by Daylight“ auftauchte, schreitet in das Rampenlicht und die Spieler bekommen seine Herkunftsgeschichte als Soldat zu Gesicht.

Ein grausamer Rückblick

Es sieht danach aus, das Bill sein eigenes Set an Tome-Erinnerungen mit sich bringt – bestehend aus animierten Cinematics. Diese Erinnerungen zeigen Dinge aus der Zeit, bevor der Charakter zu einer „Dead by Daylight“-Figur wurde. Bills Erinnerungen scheinen ein grausamer Rückblick auf den Vietnamkrieg zu sein, was bedeutet, dass jemand, der sich die gesamte „Left 4 Dead“-Lore aneignen möchte, einen Blick riskieren sollte.

„Erlebt das Auris, ein Gerät, das in der Lage ist, in die Erinnerungen derjenigen zu blicken, die den Nebel betreten haben. Damit gewährt der mysteriöse Beobachter den Spielern Zugang zu einer neuen Reihe von Herausforderungen, die ihnen helfen sollen, diese Erinnerungen und seine eigene Rolle im Reich des Entitys zusammenzusetzen“, so die Macher.

Der neueste Story-Wälzer namens „Forsaken“ enthält auch neue Story-Inhalte für The Plague, eine alte Priesterin von Babylon. Die Erinnerungen, zusammen mit In-Game-Herausforderungen für Spieler, werden am 5. Mai 2021 veröffentlicht.

Tome VII: Forsaken enthält letztendlich die folgenden Erinnerungen:

William “Bill” Overbeck – The Long Way Home

Adiris (The Plague) – The Maiden Guard

The Observer – Universus Alveo

„Dead by Daylight“ ist ein Multiplayer-Action-Horrorspiel, bei dem ein Spieler die Rolle eines brutalen Killers übernimmt und die anderen vier als Überlebende spielen. Als Killer ist es euer Ziel, so viele Überlebende wie möglich zu opfern. Als Überlebende ist es euer Ziel, zusammenzuarbeiten, um auszuweichen, zu entkommen und – was am wichtigsten ist – am Leben zu bleiben.

