Returnal: Großes Update erscheint heute – Auto-Update-Funktion sollte deaktiviert werden

"Returnal" ist exklusiv für die PS5 erhältlich.

Mit „Returnal“ veröffentlichten die finnischen Entwickler von Housemarque vor wenigen Tagen ihr neuestes Projekt exklusiv für die PlayStation 5.

Wie das Studio bekannt gab, wird „Returnal“ am heutigen Mittwoch Abend um 21 Uhr unserer Zeit mit einem großen Update bedacht. Welche Optimierungen und Neuerungen mit dem besagten Patch den Weg in das Roguelike-Abenteuer finden werden, ist aktuell noch unklar. Der offizielle Changelog wird laut Housemarque erst im Laufe des heutigen Abends folgen.

Bereits im Vorfeld der Veröffentlichung des neuen Updates wiesen die Entwickler von Housemarque darauf hin, dass ihr die Auto-Update-Funktion deaktivieren solltet, um den Verlust eures Spielfortschritts zu verhindern. Befindet sich eure PlayStation 5 in einem aktuellen Durchgang im Suspend-Mode, wird das Spiel bei der Veröffentlichung des neuen Updates automatisch beendet.

Zum Thema: Returnal: Crash-Probleme und andere bekannte Fehler werden untersucht

Um dies zu verhindern, sollte die Auto-Update-Funktion der PlayStation 5 zwischenzeitlich deaktiviert werden. „Returnal“ versteht sich laut offiziellen Angaben als ein rasanter Action-Titel, der euch in eine Welt verfrachtet, die euch in einer geheimnisvollen Zeitschleife gefangen hält.

„Das Roguelike-Gameplay mit herausfordernden und actionreichen Schlachten mischt sich dabei mit spannender Erkundung, Plattformer-Elementen und einer Vielzahl an individuellen Anpassungsmöglichkeiten. Jeder Durchlauf ist anders und jede Entscheidung muss abgewägt werden, um permanente Fortschritte zu erzielen, was schnell zu einem belohnenden ‚Nur noch eine Runde‘-Gefühl führt“, so die Entwickler weiter.

PSA: #Returnal patch and patch notes will go live tomorrow (May 5) at noon PST, 7pm GMT.

Set your #PS5 auto-update off to keep your run.

https://t.co/ICzxVHvCEq

— Housemarque (@Housemarque) May 4, 2021