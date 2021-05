Sunset Overdrive 2: Insomniac Games spricht über einen möglichen Nachfolger

Könnte Insomniac Games auf kurz oder lang an einem "Sunset Overdrive 2" arbeiten? Dieser Frage stellte sich Marcus Smith, der als Co-Director am ersten "Sunset Overdrive" mitwirkte und darauf hinwies, dass noch viele Geschichten darauf warten, von den Entwicklern erzählt zu werden.

"Sunset Overdrive": Wird die Reihe fortgesetzt?

Mit der Übernahme von Insomniac Games im Sommer 2019 sicherte sich Sony Interactive Entertainment nicht nur die „Spider-Man“- und „Ratchet & Clank“-Macher an sich.

Darüber hinaus wechselten auch sämtliche Marken des kalifornischen Entwicklerstudios den Besitzer – darunter die Rechte am seinerzeit für den PC und die Xbox One veröffentlichten Action-Titel „Sunset Overdrive“. Da sich Sony Interactive Entertainment kürzlich dazu entschloss, den Markenschutz an „Sunset Overdrive“ zu erneuern, machte schnell das Gerücht die Runde, dass die Marke auf kurz oder lang zurückkehren könnte. Sei es in Form eines Remasters des ersten Teils oder eines Nachfolgers.

Es warten noch Geschichten darauf, erzählt zu werden

In einem Interview äußerte sich Marcus Smith, der als Co-Director am ersten „Sunset Overdrive“ mitwirkte, zu einem möglichen „Sunset Overdrive 2“ und wies darauf hin, dass er einem Nachfolger definitiv offen gegenübersteht. Zumal im zugrunde liegenden Universum noch zahlreiche Geschichten darauf warten, von den Entwicklern erzählt zu werden.

„Ich meine, mein Ansatz besteht darin, niemals nie zu sagen. Natürlich sind wir jetzt ein Teil von Sony, aber wir besitzen die IP und nichts hindert uns wirklich daran, außer dass wir in unserer Zukunft viele wirklich aufregend Dinge haben“, so Smith. „Ich würde es machen. Ich denke, es gibt viele Geschichten, die in diesem Universum erzählt werden können, und ich würde gerne darauf zurückkommen. Ich hatte viel Spaß bei diesem Spiel.“

Derzeit liegt der interne Fokus von Insomniac Games erst einmal auf der nahenden Veröffentlichung von „Ratchet & Clank: Rift Apart“, das ab dem 11. Juni 2021 exklusiv für die PlayStation 5 erhältlich sein wird. Ob es danach auch mit „Sunset Overdrive“ weitergehen könnte, bleibt abzuwarten.

