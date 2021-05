Sunset Overdrive: Sony erneuert den Markenschutz – Umsetzungen geplant?

"Sunset Overdrive" ist für die Xbox One und den PC erhältlich.

Im August des Jahres 2019 gab Sony Interactive Entertainment die Übernahme des Entwicklerstudios Insomniac Games bekannt.

Mit dieser Investition sicherte sich der PlayStation-Hersteller nicht nur das US-Entwicklerstudio an sich. Darüber hinaus wechselten auch die Markenrechte an „Sunset Overdrive“ den Besitzer. Schnell machten in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte die Runde, dass das seinerzeit nur für die Xbox One und den PC veröffentlichte „Sunset Overdrive“ dadurch den Weg auf die PlayStation-Plattformen finden könnte.

Erneuerung des Markenschutz eine reine Vorsichtsmaßnahme?

Für frische Spekulationen sorgt Sony Interactive Entertainment in diesen Tagen selbst. So entschloss sich das Unternehmen kürzlich nämlich dazu, die Markenrechte an „Sunset Overdrive“ zu erneuern. Ob hier in der Tat mehr im Busch ist, bleibt allerdings abzuwarten, da wir es bei der Erneuerung des Markenschutzes mit einer reinen Vorsichtsmaßnahme zu tun haben könnten.

Zumal der interne Fokus von Insomniac Games derzeit auf der Fertigstellung des Action-Plattformers „Ratchet & Clank: Rift Apart“ liegen dürfte, der am 11. Juni 2021 exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht wird. Bei der Erneuerung des Markenschutzes blieb es zuletzt allerdings nicht.

Stattdessen wurde im Februar 2021 bekannt gegeben, dass Drew Murray, der Game-Director von „Sunset Overdrive“, nach einem Abstecher beim Xbox-Studio The Initiative zu Insomniac Games zurückkehrte. Ein weiterer Hinweis auf ein Comeback der Marke?

Die Zeit wird es zeigen.

