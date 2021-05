Dying Light 2: AMA-Video liefert Details zu den Fraktionen und mehr

"Dying Light 2" erscheint für die Konsolen und den PC.

Nachdem die Spieler in den vergangenen Wochen dazu aufgerufen waren, den Entwicklern von Techland ihre Fragen zukommen zu lassen, steht nun das zweite Ask-Me-Anything-Video zu „Dying Light 2“ bereit.

In diesen griffen die Macher von Techland verschiedene Fragen der Spieler auf und wiesen unter anderem darauf hin, dass die Geschichte von „Dying Light 2“ mehrere Jahre nach den Geschehnissen des ersten Teils einsetzt. Daher sollten die Spieler nicht auf ein Wiedersehen mit alten Bekannten spekulieren. Stattdessen wird es im Rahmen der Geschichte lediglich Verweise auf den Protagonisten des originalen „Dying Light“ geben.

Mehrere Fraktionen kämpfen um die Vorherrschaft

Ein weiteres Thema, über das gesprochen wurde, sind die verschiedenen Fraktionen, die in der Welt von „Dying Light 2“ um die Vorherrschaft kämpfen. In den Mittelpunkt rücken dabei zwei Fraktionen mit unterschiedlichen Zielen, denen ihr euch anschließen könnt: Die „Peacekeeper“ auf der einen und die „Survivor“ auf der anderen Seite.

Die „Peacekeeper“ werden als eine militaristische Gruppe beschrieben, die am liebsten jeden Infizierten so schnell wie möglich töten möchte. Die „Survivor“ beziehungsweise „Überlebenden“ hingegen legen mehr Wert auf den Wiederaufbau einer funktionierenden und sich gegenseitig unterstützenden Gesellschaft. Bei der dritten Fraktion handelt es sich um die „Renegades“. Hierbei haben wir es mit klassischen Bösewichten zu tun, gegen die ihr unabhängig von eurer gewählten Fraktion in den Kampf ziehen muss.

