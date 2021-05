Saints Row The Third Remastered: Trophäen-Liste deutet auf PS5-Portierung hin

Aktuellen Berichten zufolge soll "Saints Row: The Third Remastered" in einer nativen Version den Weg auf die PlayStation 5 finden. Darauf deutet zumindest eine kürzlich aufgetauchte Trophäen-Liste hin.

Erscheint "Saints Row: The Third Remastered" für die PlayStation 5?

Vor rund einem Jahr wurde der Open-World-Klassiker „Saints Row: The Third“ in einer technisch überarbeiteten Version für die PlayStation 4 veröffentlicht.

Aktuellen Berichten zufolge haben Deep Silver und die Entwickler von Volition Inc. das schräge Abenteuer nach wie vor nicht zu den Akten gelegt. Stattdessen macht aktuell das Gerücht die Runde, dass „Saints Row: The Third Remastered“, so der Name der Neuauflage, in einer nativen Version den Weg auf die PlayStation 5 finden wird. Als vermeintlich entscheidender Hinweis wird eine frisch veröffentlichte Achievement-Liste herangezogen, die die Trophäen der PlayStation 5-Version zeigt.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

Auch wenn eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung der aktuellen Gerüchte noch aussteht, zogen auf Exophase erschienene Trophäen- und Achievement-Listen in der Vergangenheit immer wieder entsprechende Ankündigungen nach sich. Daher können wir wohl getrost davon ausgehen, dass die offizielle Ankündigung von „Saints Row: The Third Remastered“ für die PlayStation 5 nur noch eine Frage der Zeit ist.

Im Vergleich mit dem Original aus dem Jahr 2011 bekam „Saints Row: The Third Remastered“ diverse technische Verbesserungen wie eine rundum überarbeitete Grafik, neue Texturen oder eine höhere Auflösung spendiert. Auf der PlayStation 5 dürfte zudem eine Unterstützung der diversen DualSense-Features hinzukommen.

Sollten Deep Silver oder Volition Inc. Nägel mit Köpfen machen und „Saints Row: The Third Remastered“ offiziell für die PS5 ankündigen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

