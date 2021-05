Valve: SteamPal – Tragbarer Gaming-PC als Konkurrent zur Switch in Arbeit?

Aktuellen Berichten zufolge soll Valve an einem mobilen Gaming-PC arbeiten, mit dem das Unternehmen einen direkten Konkurrenten zur Switch etablieren könnte. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus.

Valve soll an einem mobilen Gaming-PC arbeiten.

Wie Ars Technica unter Berufung auf mehrere Quellen berichtet, soll Valve aktuell an einem mobilen Gaming-PC arbeiten, der sich unter dem Codenamen „SteamPal“ in Entwicklung befindet.

Wie es heißt, soll das System eine große Auswahl an Spielen auf Steam über Linux abspielen können und im besten Fall noch in diesem Jahr erscheinen. Den Quellen von Ars Technica zufolge handelt es sich bei „SteamPal“ um einen „All-in-One-PC mit klassischer Gamepad-Unterstützung und einem Touchscreen“, mit dem Valve in direkte Konkurrenz zu Nintendos Switch treten könnte.

Unbestätigte Details zur Hardware des mobilen Gaming-PCs

Laut Ars Technica befindet sich die Hardware des mobilen Gaming-PCs derzeit noch in der Prototyp-Phase und wird in der finalen Fassung über einen USB-Typ-C-Anschluss verfügen, mit dem es möglich sein wird, das System an einen Monitor anzuschließen. Abnehmbare Controller, wie sie Nintendos Switch zu bieten hat, sollten wir allerdings nicht erwarten.

Weiter wird berichtet, dass der Prototyp von „SteamPal“ über die klassischen Tasten eines Gaming-Controllers, ein paar Joysticks sowie ein knapp daumengroßes Touchpad verfügen wird. Hinzukommt den unbestätigten Gerüchten zufolge ein System-on-a-Chip von Intel oder AMD. Anfang des Monats könnte Valves CEO Gabe Newell die Arbeiten an dem neuen System bereits angedeutet haben. Im Rahmen eines Besuchs des Sancta Maria College stellte er sich nämlich der Frage, ob Steam auf kurz oder lang den Weg auf die Konsolen finden könnte.

Gabe Newell antwortete wie folgt: „Ihr werdet Ende des Jahres eine bessere Vorstellung davon bekommen … und es wird nicht die Antwort sein, dir ihr erwartet.“ Ein möglicher Hinweis auf die Arbeiten an einem mobilen Gaming-PC?

Warten wir die Entwicklung der nächsten Monate ab.

