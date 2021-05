The Dark Pictures House of Ashes: Erste Spielszenen und Details zum Horror-Abenteuer

Heute stellten Bandai Namco Entertainment und die Entwickler von Supermassive Games den Horror-Titel "The Dark Pictures – House of Ashes" offiziell vor. Geboten wird ein ausführliches Video mit Gameplay und Details zum neuesten Ableger der Horror-Reihe.

"The Dark Pictures: House of Ashes" erscheint 2021.

Mit „The Dark Pictures: House of Ashes“ stellten Bandai Namco Entertainment und die Entwickler von Supermassive Games heute den mittlerweile dritten Teil der Horrorserie vor.

Dieses Mal verschlägt es euch in den Irak, wo ein uraltes Geheimnis unter der Wüste verborgen liegt und nach tausenden von Jahren an die Oberfläche zurückkehrt. Natürlich nicht ohne Folgen. Um den Geheimnissen auf den Grund zu gehen, reist die neue Protagonistin und CIA-Field-Operative Rachel King mit einem Elite-Team in den Irak, um zunächst eine unterirdische Chemiewaffenfabrik im Zagros-Gebirge zu stürmen.

Entwickler plaudern ausführlich über ihr neues Projekt

Nachdem der Trupp aus dem Hinterhalt angegriffen wird, flieht dieser durch unterirdische Höhlen und sieht sich unversehens mit einem gnadenlosen Kampf auf Leben und Tod konfrontiert. Um Horror-Fans und allen, die es noch werden wollen, einen ersten Eindruck von „The Dark Pictures: House of Ashes“ zu vermitteln, wurde der dritte Teil der Horror-Saga heute in einem ausführlichen Video vorgestellt.

Zum Thema: House of Ashes: Wer überlebt im unterirdischen Labyrinth? – Vorschau

Dieses liefert euch nicht nur die ersten handfesten Spielszenen aus „The Dark Pictures: House of Ashes“. Gleichzeitig nutzen die Entwickler von Supermassive Games die gebotene Bühne, um über ihre Inspirationsquellen und weitere Themen rund um die Entwicklung des Horror-Abenteuers zu plaudern.

„The Dark Pictures: House of Ashes“ erscheint im Laufe des Jahres 2021.

