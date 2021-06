PlayStation Store: Angebot der Woche lässt euch 25 Prozent sparen

Beim neuen Angebot der Woche im PlayStation Store handelt es sich um das Koop-Abenteuer "It Takes Two". 25 Prozent weniger müsst ihr momentan ausgeben.

"It Takes Two" konnte viele Tester und Spieler überzeugen.

Im PlayStation Store wartet ein neues Angebot der Woche auf euch. Einige Tage lang könnt ihr das Koop-Abenteuer „It Takes Two“ 25 Prozent günstiger in euren Besitz bringen. Der Preis wurde von 39,99 auf 29,99 Euro gesenkt, was sowohl für PS4 als auch für PS5 gilt.

PS Store: It Takes Two für 29,99 Euro im Angebot

„It Takes Two“ konnte nach dem Launch hohe Wertungen einfahren. Der Metascore liegt im Fall der PS5-Version. Auf einen Wert von 9.2 kommt der User-Score basierend auf 400 Stimmen.

Olaf schrieb im PLAY3-Test: „Spielerisch präsentiert sich It Takes Two als gut umgesetzter 3D-Puzzle-Plattformer, der seine Spielmechanik gekonnt mit dem Koop-Fokus verknüpft. Seine Stärke liegt hier vor allem in dem ungewöhnlichen und mit viel Humor gewürzten Szenario sowie der steten Abwechslung, die durch die wechselnden Aufgaben und Hilfsmittel ins Spiel kommt.“

Weitere Angebote im PlayStation Store

Falls euch der Deal of the Week nicht zusagt, könnten die weiteren Angebote im PlayStation Store euer Interesse wecken. Vor einer Woche ging der Days of Play-Sale an den Start, der euch günstiger in den Besitz von mehr als 400 Spielen und Erweiterungen kommen lässt.

Auch die PlayStation Plus-Spiele für Juni 2021 wurden inzwischen freigeschaltet. Um welche drei Games es sich handelt, erfahrt ihr in dieser Meldung. Die PS Now-Spiele für Juni 2021 sind in dieser Meldung aufgelistet.

