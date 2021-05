PSN Store Deals: Days of Play-Angebote gestartet

Sony hat im PlayStation Store die Days of Play-Angebote freigeschaltet. Hunderte Spiele wurden im Preis gesenkt. Allerdings lohnt sich bei vielen Deals ein Vergleich mit anderen Händlern.

Unter anderem ist "Days Gone" im Angebot.

Die diesjährige Days of Play-Aktion wurde auf den PlayStation Store erweitert. Mehr als 400 Angebote werden gelistet, darunter Spiele, Erweiterungen, Battle-Packs und ähnliche Zusätze. Die komplette Übersicht der Days of Play-Aktion im PSN findet ihr im PlayStation Store. Nachfolgend haben wir einige Beispiele für euch.

Ein Bestandteil des Sales, der bis zum 10. Juni 2021 läuft, ist „The Last of Us Part 2“ , das im PlayStation Store momentan 30,09 statt 69,99 Euro kostet. Um den Preis richtig einordnen zu können: Bei Amazon kostet die. Ebenfalls im Angebot ist die, die ihr für 39,99 statt 79,99 Euro bekommt.

Auch „Assassin’s Creed Valhalla“ ist im Angebot. Statt 69,99 Euro zahlt ihr im Aktionszeitraum nur 41,99 Euro. Bei Amazon sind es 39,99 Euro. Weiter geht es mit „Ghost of Tsushima“, das im Preis von 69,99 auf 39,89 Euro gesenkt wurde. Bei Amazon bekommt ihr die Disk-Version für 39,99 Euro als Plus Edition. Die „Ghost of Tsushima: Digital Deluxe Edition“ ist für 49,59 statt 79,99 Euro zu haben.

Demon’s Souls im PSN-Angebot

Im Zuge des Day of Play-Sales kann auch das PS5-Spiel „Demon’s Souls“ günstiger gekauft werden. Statt 79,99 Euro sind es bis zum 10. Juni 69,59 Euro. Auch hier lohnt ein Blick in Richtung Amazon, wo für die Disk-Fassung nur 59,99 Euro bezahlt werden müssen. Die „Demon’s Souls Digital Deluxe Edition“ kostet im PlayStation Store 89,99 statt 99,99 Euro.

„Dreams“ kann im Zuge des neusten Sales für 19,99 Euro in den eigenen Besitz gebracht werden. Für die „Mafia Trilogy“ zahlt ihr 32,99 statt 59,99 Euro. Bei Amazon sind es 24,99 Euro. „DayZ“ kostet einige Tage lang 29,99 statt 49,99 Euro. Bei Amazon sind es zehn Euro mehr. „Days Gone ist für 20,29 statt 69,99 Euro im Sale. Bei Amazon sind es momentan 25,99 Euro.

Ebenfalls im Angebot sind „Resident Evil 2“ für 15,99 Euro, „Resident Evil 3“ für 19,79 Euro, „Marvel’s Spider-Man“ für 19,99 Euro, die „Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition“ für 29,99 Euro, „Far Cry 5“ für 9,79 Euro, „Battlefield 1“ für 5,99 Euro, „Darksiders 3“ für 13,79 Euro und „A Plague Tale: Innocence“ für 12,49 Euro.

Wie anfangs erwähnt: Der komplette Sale setzt sich aus mehr als 400 Angeboten zusammen. Die Übersicht mit sämtlichen Preisen findet ihr im PlayStation Store. Auch der Deal der vergangenen Woche ist noch bis morgen gültig. Es handelt sich um „Outriders“ zum Angebotspreis von 52,49 Euro.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

