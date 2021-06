The Division: Keine Präsentationen auf der E3 2021

"The Division 2: Heartland" wird auf der E3 2021 nicht zu sehen sein.

Im Rahmen der diesjährigen E3, die aufgrund der COVID-19-Pandemie in einem rein digitalen Format stattfindet, ist natürlich auch der französische Publisher Ubisoft mit von der Partie.

Am Samstag Abend, den 12. Juni 2021 um 21 Uhr unserer Zeit findet dabei die neueste Ausgabe von „Ubisoft Forward“ statt, die von Ubisoft genutzt wird, um uns den einen oder anderen Titel zu präsentieren. Wie das Unternehmen bekannt gab, wird die „The Division“-Reihe dabei keine Rolle spielen. Mit neuen Ankündigungen zu „The Division 2“ oder Details zum frisch angekündigten Free2Play-Titel „The Division: Heartland“ sollten wir daher nicht rechnen.

Als schlechtes Zeichen sollten wir diese Entscheidung Ubisofts nicht verstehen. Stattdessen soll „The Division 2“ auch weiterhin wie geplant noch in diesem Jahr mit einem Schwung frischer Inhalte versorgt werden, während „The Division: Heartland“ in einem ausführlichen Test auf Herz und Nieren geprüft wird. Zu diesem kann man sich hier anmelden.

Zu den bereits bestätigten Titeln, die im Zuge der neuen „Ubisoft Forward“-Episode am Samstag präsentiert werden, gehören unter anderem der im Oktober dieses Jahres erscheinende Shooter „Far Cry 6“ sowie das kooperative PvE-Abenteuer „Rainbow Six Extraction“.

Da Ubisoft in den vergangenen Jahren immer wieder für Überraschungen zu haben war, wird zudem mit der einen oder anderen Neuankündigung gerechnet.

Agents,

We wanted to share with you some information regarding the upcoming #UbiForward.

Stay tuned for future updates on the Tom Clancy’s The Division and don’t forget to sign-up for Heartland’s early test phases! >> https://t.co/CWcHgAesMX pic.twitter.com/vcy5GKUqlr

— The Division 2 (@TheDivisionGame) June 7, 2021