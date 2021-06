Babylon’s Fall: Geschlossene Beta und PS5-Version angekündigt – Neuer Gameplay-Trailer

PlatinumGames' kommendes Actionspiel "Babylon's Fall" hat einen neuen Trailer erhalten. Darüber hinaus hat Square Enix in weiteren Entwicklerinterviews zusätzliche Informationen mitgeteilt.

Am heutigen Abend haben Square Enix und die zuständigen Entwickler von PlatinumGames einen weiteren Blick auf das kommende Actionspiel „Babylon’s Fall“ gewährt. In dem neuen Trailer kann man einige weitere Gameplay-Szenen begutachten, die die bekannte Action unterstreichen, für die PlatinumGames seit jeher bekannt ist.

Ein Termin ist weiterhin nicht vorhanden

In „Babylon’s Fall“ erleben die Spieler eine Fantasywelt, in der sich alles um einen Turm namens „Babylon“ dreht. Mit bis zu vier Spielern kann man sich in verschiedene Dungeons stürzen, um die Gegner zu bekämpfen, neue Ausrüstung zu sammeln und sich nach und nach zu verbessern. Wie die Verantwortlichen ebenfalls mitgeteilt haben, wird man nach der Veröffentlichung weitere Spielmodi anbieten. Diese sollen kostenlos nachgereicht werden.

Des Weiteren hat Square Enix mitgeteilt, dass „Babylon’s Fall“ nicht mehr nur für die PlayStation 4 und den PC (via Steam) erscheinen wird. Vielmehr soll auch eine PlayStation 5-Version veröffentlicht werden. Allerdings haben die Verantwortlichen weiterhin keinen Erscheinungstermin bekanntgegeben. Demnach kann nur spekuliert werden, wann der PlatinumGames-Titel auf den Markt kommen wird.

Mehr zum Thema: Babylon’s Fall – Konkreter Hinweis auf einen Release im Jahr 2021?

Zunächst möchten die Entwickler eine geschlossene Beta veranstalten. Auf der offiziellen Seite kann man sich bis zum 5. Juli 2021 für die Beta anmelden. Die Testphase soll Ende Juli auf dem PC beginnen und in weiteren Testperioden auf die PlayStation 4 und zuletzt auf die PlayStation 5 folgen. Für die Konsolentests wurden noch keine Termine festgelegt.

Neben dem neuen Gameplay-Trailer wurden auch zwei Entwicklerinterviews bereitgestellt, in deren Rahmen die Beteiligten weitere Fragen beantworten.

