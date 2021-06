Battlefield 2042: Gameplay-Szenen aus dem neuen DICE-Shooter

Zu "Battlefield 2042" wurde ein Gameplay-Trailer veröffentlicht, der verdeutlicht, was euch ab Oktober im kommenden Shooter erwartet.

"Battlefield 2042" hat den ersten Gameplay-Trailer erhalten.

Electronic Arts und DICE haben Gameplay-Material aus „Battlefield 2042“ veröffentlicht. Die Szenen, die ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt, entstammen einer Pre-Alpha-Version und repräsentieren somit nicht das finale Spiel.

Bis zu 128 Spieler auf einer Map

„Battlefield 2042“ versetzt euch in eine Welt der Zukunft. Zum ersten Mal in der Geschichte von „Battlefield“ können 128 Spieler gleichzeitig in den totalen Krieg ziehen, wobei zu beachten ist, dass diese Zahl

„Holt euch ein noch besseres Gefühl für spektakuläre, groß angelegte Kriege auf sieben riesigen Karten, auf denen ihr ständig wechselnde Kampfbedingungen und Gameplay-Herausforderungen erlebt“, so Electronic Arts.

Der Launch von „Battlefield 2042“ erfolgt am 22. Oktober 2021. Die Preise liegen bei 69,99 Euro für die PS4- und Xbox-Versionen, 79,99 Euro für PS5 und Xbox Series X/S sowie bei 59,99 Euro für den PC. EA Play Mitglieder erhalten ab 15. Oktober 2021 Zugang zu einer 10-stündigen Trial. Auch können sie an einer Beta teilnehmen, was ebenfalls für Vorbesteller gilt.

Der Shooter kommt in drei verschiedenen Editionen auf den Markt, darunter die „Battlefield 2042 Gold Edition“ (89,99 Euro für PC, 99,99 Euro für Konsole) und die „Battlefield 2042 Ultimate Edition“ für PC (109,99 Euro) und Konsolen (119,99 Euro).

