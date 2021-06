Battlefield 2042: Auf PS4 und Xbox One weniger Spieler und kleinere Karten

Ab Oktober könnt ihr euch in die Multiplayer-Schlachten stürzen.

„Battlefield 2042“ zählt zu den Spielen, die sowohl für die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X als auch für die recht betagten Last-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One auf den Markt kommen werden.

Nur 64-Spieler-Schlachten auf PS4 und Xbox One

Aufgrund der sehr unterschiedlichen Leistungsfähigkeit der Geräte sollte natürlich nicht von einem gleichwertigen Spiel auf allen Systemen ausgegangen werden. Und tatsächlich lässt sich schon der Ankündigung ein erstes Detail zu den Abstrichen entnehmen, mit denen Last-Gen-Spieler auf ihrer Hardware leben müssen. So sind auf den Karten weniger Spieler unterwegs – statt 128 nur 64. Zudem fallen die Maps kleiner aus.

Im Kleingedruckten der aktuellen Pressemeldung heißt es: „128 Spieler und große Karten sind nur auf Xbox Series X/S, PC und PlayStation 5 verfügbar. Xbox One und PlayStation 4 unterstützen nur 64 Spieler auf kleineren Karten.“

Das werden nicht die einzigen Unterschiede sein, vor allem in Bezug auf die Framerates und Auflösungen. Weitere Details zu diesem Thema dürften in den kommenden Monaten folgen.

„Battlefield 2042“ kommt am 22. Oktober 2021 in den Handel. Die Preise liegen bei 69,99 Euro für die PS4- und Xbox-Versionen, 79,99 Euro für PS5 und Xbox Series X/S sowie bei 59,99 Euro für den PC. EA Play Mitglieder erhalten ab 15. Oktober 2021 Zugang zu einer 10-stündigen Trial. Auch können sie an einer Beta teilnehmen, was ebenfalls für Vorbesteller gilt.

Käufer haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Editionen inklusive der „Battlefield 2042 Gold Edition“ (89,99 Euro für PC, 99,99 Euro für Konsole) und der „Battlefield 2042 Ultimate Edition“ für PC (109,99 Euro) und Konsolen (119,99 Euro).

Mehr zu Battlefield 2042:

Weitere Details zu „Battlefield 2042“ sollen am Sonntag während der Xbox-Show enthüllt werden. Offensichtlich gingen Electronic Arts und Microsoft einen Marketing-Deal ein. Was das für Xbox Game Pass-Kunden bedeutet, ist noch offen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Battlefield 2042