Atomic Heart: Der E3-Trailer zum Rollenspiel-Shooter-Mix

Mit „Atomic Heart“ kündigten die Entwickler von Mundfish vor einer ganzen Weile einen First-Person-Rollenspiel-Shooter an, der sich thematisch an erfolgreichen Vorbildern wie „BioShock“ orientieren wird.

Anlässlich der diesjährigen E3 stellte Mundfish einen frischen Trailer zu „Atomic Heart“ bereit, in dem etwas näher auf das Spielgeschehen und die Kämpfe eingegangen wird. Darüber hinaus ermöglicht euch der offizielle E3-Trailer zum RPG-Shooter einen Blick auf das Setting und die Atmosphäre von „Atomic Heart“. Riskiert also einen Blick.

Die alternative Realität in der UdSSR

„Atomic Heart“ wird von offizieller Seite als ein Action-Rollenspiel beschrieben, das in der First-Person-Perspektive gespielt wird und die Geschichte von Dingen erzählt, die in der Realität der UdSSR hätten passieren können, aber nicht passiert sind. In den Mittelpunkt der Handlung rückt ein sowjetischer KGB-Offizier im Sondereinsatz, der während einer massiven Fehlfunktion des Roboterkontrollsystems in einem der Komplexe der Anlage 3826 landet und vor der Aufgabe steht, dem Chaos Einhalt zu gebieten.

„Die technische Revolution hat bereits stattgefunden, Roboter, das Internet, Hologramme wurden bereits erfunden, aber all diese Innovationen sind in die Atmosphäre des Kommunismus, Imperialismus und der Konfrontation mit dem Westen eingebettet“, führen die Macher von Mundfish zur Handlung aus.

„Atomic Heart“ erscheint zu einem bisher nicht näher genannten Termin für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und die PlayStation 5.

