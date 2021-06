Legend of Mana: Anime-Serie zum RPG-Klassiker angekündigt

Der Action-RPG-Klassiker "Legend of Mana" erhält eine Anime-Adaption.

Erst gestern veröffentlichte Square Enix hierzulande ein Remastered seines Action-RPG-Klassikers „Legend of Mana“. Nun haben Fans des Spiels einen weiteren Grund zur Freude, denn im Rahmen eines jüngst veranstalteten Livestreams zur „Mana“-Reihe wurde eine Anime-Adaption des Games angekündigt, wie Anime News Network berichtet. Ein erstes Visual zur TV-Serie könnt ihr euch weiter unten im Artikel ansehen.

Legend of Mana: Warner Bros. Japan produziert Anime-Serie

Zu „Legend of Mana: The Teardrop Crystal“, so der Name der Anime-Umsetzung des Games, äußerte sich während des Livestreams kurz Masaru Oyamada, der Game Producer der Spielereihe. Wie er ausführt, seien die Verantwortlichen mit ihrer Idee eines Anime-Projektes bereits auf ihn zugekommen, als ein Remaster des Spieleklassikers noch überhaupt kein Thema gewesen sei.

Bei einem späteren Treffen habe er zunächst teilgenommen, ohne sich großartig Gedanken über eine solche Produktion zu machen. Als Mr. Yawata von Warner Bros. Japan „leidenschaftlich (mit so viel Liebe) ein „Legend of Mana“-Anime-Projekt ansprach, habe er bemerkt, dass er das Spiel neu auflegen müsse. Abschließend versichert Oyamada den Fans, alle Beteiligten besäßen „immer noch die gleiche Liebe für die Serie wie damals.“

„Legend of Mana: The Teardrop Crystal“ wird eine TV-Serie, zu der Square Enix verriet, dass Warner Bros. Japan das Projekt produzieren werde. Für die Animationen des Werks werden derweil die beiden Studios Graphinica („Bayonetta: Bloody Fate“) und Yokohama Animation Lab („Azur Lane: Slow Ahead!“) verantwortlich zeichnen, die zuletzt das Opening des jüngst veröffentlichten Remasters kreierten.

Wann „Legend of Mana: The Teardrop Crystal“ in Japan starten soll und ob die Anime-Serie auch in anderen Ländern verfügbar sein wird, ist aktuell noch unbekannt.

Freut ihr euch über die Ankündigung von „Legend of Mana: The Teardrop Crystal“?

