EA Live-Werbung: Publisher äußert sich zu playerWON-Berichten

Laut EA gibt es derzeit keine Pläne für In-Game-Werbung.

Einem Bericht von Axios zufolge schloss der Publisher Electronic Arts vor kurzem einen Deal mit den Anbietern des In-Game-Werbesystems playerWON ab. Damit solle die Video-Ad-Technologie in Konsolen- und PC-Spiele gebracht werden. Wir berichteten.

Electronic Arts dementiert Berichte

Nachdem der Aufschrei groß war und viele Spieler die Befürchtung hatten, dass die kostenpflichtigen Games immer mehr als Werbeplattform herhalten müssen, sah sich der Publisher dazu gezwungen, eine Dementi zu veröffentlichen. EA bezeichnete die Berichte als unwahr und versicherte, dass In-Game-Werbung in Konsolenspielen nichts ist, was derzeit in Betracht gezogen wird.

„Nach unrichtigen Berichten, die besagen, dass wir danach streben, ‚TV-ähnliche‘ Werbung in unsere Spiele einzuführen, wollten wir klarstellen, dass In-Game-Werbung für Konsolenspiele nichts ist, was wir derzeit in Betracht ziehen oder für das wir irgendwelche Vereinbarungen getroffen haben“, so ein EA-Sprecher. „Die Schaffung der bestmöglichen Spielerfahrung bleibt unser vorrangiger Fokus.“

Avxios wiederum behauptete: „Simulmedia hat Deals mit einigen der weltgrößten Spielestudios abgeschlossen, darunter Electronic Arts (EA) und Tencents Hi-Rez Studios, so der EVP, Gaming und OTT Dave Madden gegenüber Axios“. Bei Simulmedia handelt es sich um den Betreiber hinter playerWON.

Unklar ist momentan, warum es zu derart unterschiedlichen Aussagen kam. Diese Frage dürfte in den kommenden Woche geklärt wären. Neu wäre ein solches Werbesystem für Electronic Arts ohnehin nicht. Bei „Burnout Paradise“ kamen einst Live-Spots zum Einsatz. Und auch im Fall von „EA Sports UFC 4“ tauchten anfangs Werbetrailer auf, die von EA nach reichlich Kritik abgeschaltet wurden.

