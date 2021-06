playerWON: Werbeplattform möchte klassische Werbung in Videospiele integrieren

Die neu gegründete Plattform playerWON ermöglicht es Entwicklern, klassische Werbeanzeigen in Videospielen einzubauen. Dafür wurden bereits mehrere Deals mit großen Spieleunternehmen abgeschlossen. Darunter befindet sich unter anderem ein weltbekannter Spiele-Publisher.

Simulmedia hat für seine neue Technologie bereits einen Deal mit EA abgeschlossen.

In kostenlosen Mobile-Games müssen wir oft nervige Werbespots über uns ergehen lassen, bevor wir weiterspielen dürfen. Bei PC- und Konsolenspielen sind wir davon bisher weitgehend verschont geblieben.

Das könnte sich in naher Zukunft jedoch ändern. In dieser Woche wurde eine Plattform namens playerWON gegründet, die sich als „erste Ingame-Werbeplattform“ dieser Art bezeichnet. Diese soll es großen Vermarktern ermöglichen, klassische Werbeanzeigen, wie ihr sie aus dem Fernsehen kennt, in Videospielen zu schalten.

Für das Anschauen erhaltet ihr eine Belohnung

Dahinter steckt das Unternehmen Simulmedia, das sich auf Werbetechnologien für das Fernsehen spezialisiert hat. Die Nutzer sollen während des Spielverlaufs selbst entscheiden können, ob sie sich eine 15-sekündige oder eine 30-sekündige Werbeanzeige anschauen. Als Belohnung gibt es dafür exklusive Perks, die von den Entwicklern bestimmt werden. Dabei kann es sich um Ingame-Währung, Outfits oder Avatare handeln.

Unter anderem bekundet Electronic Arts sein Interesse an dieser Technologie und hat sich deshalb mit Simulmedia auf einen Deal eingelassen. Die Werbung für Konsolenspiele wird schon seit einem Jahr getestet. Dafür werden Werbespots von bekannten Marken begutachtet.

Die Verantwortlichen des Unternehmens haben für dieses Vorhaben eine Studie durchgeführt. Dabei haben sie festgestellt, dass die Spieler bis zu zehn Anzeigen pro Tag akzeptieren würden.

Im nächsten Absatz wird auf die Vorteile von Free-2-Play-Titeln eingegangen. Dank Spielen wie „Fortnite“ oder „Call of Duty: Warzone“ sind die Spielerzahlen in die Höhe geschossen, doch über 90 Prozent der Spieler würden niemals einen Ingame-Kauf tätigen. Die jüngeren Spieler lassen sich nicht mehr über klassische Werbung adressieren, weshalb Anzeigen innerhalb eines Videospiels effektiver und günstiger seien als Markenintegrationen.

Im Multiplayer-Titel „Smite“ konnte diese Behauptung bestätigt werden. Eine deutlich höhere Anzahl von Spielern war dazu bereit, in einem Spiel Geld auszugeben, wenn ihnen eine Ingame-Anzeige spezielle Vorteile versprochen hat.

Quelle: AXIOS

